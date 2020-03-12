Лукашенко надеялся стать президентом России. Не вышло

Захар Прилепин стал гостем учредителя Царьграда Константина Малофеева в авторской передаче "Русская мечта". В том числе собеседники говорили об откровенном шантаже со стороны президента Белоруссии Александра Лукашенко. Однако оказалось, что Захар Прилепин отчасти стоит на стороне Минска, а не на стороне Москвы.

"Российская сторона умудряется себя периодически вести достаточно грубо в тех случаях, где не надо себя вести грубо. А где-то, где надо вести себя грубо, ведёт себя необычайно лояльно, я имею в виду в отношении с западными партнёрами. Поэтому я не в состоянии эти переговоры (России и Белоруссии. - Ред.) комментировать".

Малофеев констатировал, что отношения между Россией и Белоруссией, действительно, то теплее, то холоднее. Об этом говорят и споры о рыночной цене на нефть, и решение Москвы всё же дать шанс Минску и отсрочить заключение новых договоров до конца 2020 года. Так есть ли у нас шанс найти общий знаменатель, достигнув соглашения на все времена? Прилепин предположил, что интеграция "случится неизбежно". Правда, снова встал скорее на сторону Александра Лукашенко. И даже заявил, что именно "батька" рассматривался в своё время в качестве президента России.

"Союзное государство могло случиться ещё в тот период, когда... рассматривался вариант о том, что постъельцинскую Россию возглавит Лукашенко, который получит право управления двумя государствами как единым Союзным государством. Но тогда не сложилось в силу того, наш олигархат не был готов, - сказал Прилепин. - Но это было не спонтанное, не придуманное, не абсурдное решение. Оно продиктовано, что называется, какой-нибудь евразийской смысловой нагрузкой, что так должно быть, потому что так должно быть. И это будет неизбежно. Пока же проявляется человеческое. Александр Григорьевич не получает должного пакета гарантий для себя, своего народа, политических элит Белоруссии. Рано или поздно оно так или иначе сформируется".

Напомним, Александр Лукашенко в большинстве своих заявлений о сотрудничестве с Россией пытается убедить всех, что Москва заставляет ползать на коленях и его, и весь белорусский народ. А в риторике политик допускает эмоциональные заявления на грани. Кроме того, известен случай, когда российского представителя Михаила Бабича чуть ли не ограничили в общении с прессой в Белоруссии, поскольку его заявления были неинтересны белорусской элите.