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Лукашенко надеется на прорыв: Глава Белоруссии поделился ожиданиями от встречи с Путиным
09 сентября 2021, 20:55 • 41 • Политика
Если союзные программы примут, это будет прорыв, заявил Лукашенко. Он отметил, что сразу 28 таких программ находятся на завершающей стадии согласования.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что 28 союзных программ находятся на последней стадии согласования. Если их примут, то это будет настоящий прорыв, считает белорусский лидер.
Собственно, для этого глава Белоруссии и прибыл в Москву на переговоры с президентом России Владимиром Путиным. После разговора с глазу на глаз лидеры объявят о достигнутых договорённостях, а главы правительств переведут эти договорённости в формат документов.
- сказал Лукашенко перед началом переговоров.
Он добавил, что работа в данном направлении была начата более трёх лет назад. Было очень много нерешённых вопросов, поэтому встречи лидеров длились по 5-8 часов. В этот раз должно быть проще, выразил надежду Лукашенко.
- объяснил он.
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