Лукашенко начал встречу с Путиным с искромётной шутки про западную элиту

Президент России Владимир Путин встретился с белорусским коллегой Александром Лукашенко в Москве. Лукашенко начал встречу с шутки.

Лукашенко во время приветственного слова в шутку сказал, что рад разбавить свой график встречей с Путиным.

Я также рад с вами встретиться, хотя бы немного разбавить западную элиту, я надеюсь, своими людьми,

- поиронизировал Лукашенко, рассмеявшись. Путин в ответ улыбнулся.

Президент Белоруссии также добавил, что есть много тем, которые стоит обсудить лидерам России и Белоруссии.

Отметим, что встреча политиков проходит на фоне обострения обстановки в Восточной Европе и упрёков Запада в том, что Россия собирается вторгнуться на Украину.