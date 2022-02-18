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Лукашенко начал встречу с Путиным с искромётной шутки про западную элиту
18 февраля 2022, 16:40 • 179 • Политика
Президент России Владимир Путин встретился с белорусским коллегой Александром Лукашенко в Москве. Лукашенко начал встречу с шутки.
Лукашенко во время приветственного слова в шутку сказал, что рад разбавить свой график встречей с Путиным.
- поиронизировал Лукашенко, рассмеявшись. Путин в ответ улыбнулся.
Президент Белоруссии также добавил, что есть много тем, которые стоит обсудить лидерам России и Белоруссии.
Отметим, что встреча политиков проходит на фоне обострения обстановки в Восточной Европе и упрёков Запада в том, что Россия собирается вторгнуться на Украину.
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