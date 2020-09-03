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Лукашенко начал чистки в аппарате после протестов

03 сентября 2020, 14:20  •  114 • Политика
Александр Лукашенко. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Председателя КГБ отправили в отставку
Президент Белоруссии Александр Лукашенко после протестов в Минске и Белоруссии решился на серьезные кадровые перестановки.
Глава государства снял с должности председателя КГБ Валерия Вакульчика и назначил его госсекретарем Совета безопасности. Комитет государственной безопасности возглавил бывший руководитель Комитета государственного контроля Иван Тертель.
Кроме того, как сообщает БелТА, у Минска теперь новый градоначальник. Им стал ранее занимавший пост вице-премьера Владимир Кухарев. А бывший мэр белорусской столицы Анатолий Сивак перешел в правительство на кресло вице-премьера.
Кухарев уже заявил, что свою первостепенную задачу он видит в том, чтобы город оставался таким же спокойным, уютным и красивым.
Как напоминает телеканал "360", ранее Лукашенко переназначил правительство Белоруссии, которое ушло в отставку после выборов президента. Однако кабинет министров вернулся в полном составе, так как по сути это была техническая процедура.

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