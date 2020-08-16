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Лукашенко на месте: в Минске проводят митинг в поддержку президента. LIVE

16 августа 2020, 13:35  •  139 • Политика
Фото: Mateusz Slodkowski/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
В городе перекрыли площадь Независимости
В Белоруссии организовали акцию в поддержку Александра Лукашенко. Она запланирована на 12:00 по Московскому времени. Организаторы призывают к тому, чтобы митинг прошел в мирном ключе, однако как развернется ситуация – неизвестно.
На площади Независимости напротив Дома правительства призвали собрать тех, "кому дорога родина, кто против раздела страны на два противоборствующих лагеря", указывается в сообщении.
К месту уже прибыл глава страны Александр Лукашенко. Кадры, как президентский кортеж проезжает по площади попали в Сеть. Подозревают, что лидер лично обратится к народу.
Также на этом же месте назначен митинг против Александра Лукашенко. Мероприятие состоится в 14:00 по Московскому времени. Оно пройдет не только в Минске, но и в других городах страны. Собравшиеся будут требовать отставки действующего президента.
После выборов в прошлое воскресенье в Белоруссии начались массовые акции протеста. Люди настаивают, что итоги голосования сфальсифицированы и требуют, чтобы Лукашенко покинул президентский пост.
Недавно белорусский президент пообщался с Владимиром Путиным. Сообщается, что они смогли договориться не только о помощи, но и о "приюте" в России для Лукашенко, если того свергнут с поста.
12:53
На трибуну поднялся премьер Белоруссии Роман Головченко, сообщает РБК.
12:50
Штаб Тихановской заявил, что готов на переговоры с Лукашенко о том, как и когда тот намерен покинуть пост главы. Митинг в Минске все еще не начался.
12:30
На площадь прибывают протестующие. Они несут флаги и плакаты, на одном из них написано "Мы не овцы".
12:25
Митинг все еще не начался. На месте, по подсчетам журналистов, около 400 человек. Они скандируют "За Лукашенко".
12:10
Выступление на площади задерживается. Туда не пускают сотрудников негосударственных СМИ – всех досматривают правоохранители.
11:50
Площадь Независимости в Минске перекрыли. К месту уже подъехал президентский кортеж и 52 автобуса из Гомельской области – там находятся сторонники Лукашенко. Центр столицы оцеплен военными.

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