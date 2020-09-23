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Лукашенко может захватить часть Европы по приказу Путина - СМИ

23 сентября 2020, 13:45  •  68 • Политика
Александр Лукашенко. Фото: Пресс-служба президента РФ/ТАСС
Эксперты не гарантируют победы НАТО в случае нападения России на Прибалтику
Обострение конфронтации Москвы с Западом может привести к реальному вооруженному столкновению, но ни Россия, ни НАТО к этому не готовы. К таким выводам склоняется немецкая пресса.
Долгое время Белоруссия служила буфером между РФ и ЕС, стараясь сохранять нейтралитет. Но сейчас президент Александр Лукашенко держится у власти только благодаря поддержке лидера РФ Владимира Путина. Параллельно у Москвы возник конфликт с Западом из-за ситуации с Алексеем Навальным. Лаборатории нескольких стран уже подтвердили, что блогер был отравлен "Новичком", и, скорее всего, Кремль был замешан в этом. Поэтому против РФ уже в ближайшие дни могут быть введены экономические санкции.
На этом фоне Путин может приказать Лукашенко захватить участок Польши и Литвы, который отделает Калининградскую область от России, пишет Die Welt.
"К такому развитию событий блок НАТО не готов", -
- указывают эксперты издания. Они подтверждают, что командование НАТО прорабатывает подобные сценарии, но отдает себе отчет, что защитить Прибалтику от вторжения России не в состоянии.
С другой стороны, Москва не может быть в этом точно уверена, а проверять опытным путем способность НАТО на взаимовыручку она вряд ли станет. Скорее всего, РФ предпочтет и дальше вести гибридную войну в интернете, СМИ, провоцируя конфликты в слабых восточноевропейских странах типа Болгарии и Сербии, приводит ИноСМИ выводы немецкого издания.
Ранее западные эксперты признали, что пока Москва демонстрирует явное нежелание вводить войска в Белоруссию. Но при необходимости она сможет повторить там крымский сценарий, чтобы не остаться лицом к лицу с блоком НАТО.

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