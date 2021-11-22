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Лукашенко может одержать победу над ЕС в миграционном кризисе - польский эксперт
22 ноября 2021, 23:05 • 71 • Политика
Бацька в данном вопросе идет по пути турецкого коллеги Эрдогана
Президент Белоруссии Александр Лукашенко может еще выйти победителем в противостоянии Евросоюзу в вопросе миграционного кризиса. Бацька в состоянии его пресечь в обмен на послабления со стороны Брюсселя.
Об этом заявил политолог и колумнист издания "Польская мысль" Матеуш Пискорский, комментируя изданию "Украина.ру" распространенное в его стране мнение о том, что Александр Григорьевич хочет пойти по пути турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана, "выбив" из ЕС преференции за нелегалов.
Эксперт усмотрел в последних действиях Минска следование курсом Анкары. Прежде всего речь идет о планах властей Республики построить лагерь для беженцев с более-менее цивилизованными условиями.
"Так что вполне возможно, что Белоруссия в обмен на то, что сможет остановить миграционный поток, получит определенные средства, или, может быть, получит определенное смягчение санкционного режима. Посмотрим", – предположил Пискорский.
При этом он подчеркнул, что сложнее всего будет решить вопрос рестрикций, поскольку сама Польша, а также Литва, Латвия и Эстония будут категорически против отмены любых ограничений. Наоборот, они требуют ввести новые санкции в отношении Минска, отметил политолог.
Несмотря на это Белоруссия сохраняет шансы получить финансовую помощь в обход рестрикций, так как с Лукашенко уже проводила переговоры и.о. канцлера ФРГ Ангела Меркель, напомнил эксперт.
Глава немецкого кабмина разговаривала по телефону с бацькой дважды на прошлой неделе, что вызвало страшное раздражение в Варшаве, которая уже объявила, что не станет выполнять никаких договоренностей по мигрантам, достигнутых за ее спиной и без прямого участия в переговорах польской стороны. В свою очередь и в Брюсселе отказались вести диалог непосредственно с Лукашенко.
Между тем, сам Александр Григорьевич сегодня заявил, что контактные лица ЕС, назначенные на работу по взаимодействию с Белоруссией, не выходят на связь с представителями Минска.
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