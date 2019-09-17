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Лукашенко может использовать китайский фактор на переговорах с Кремлём

17 сентября 2019, 20:09  •  57 • Политика
Китайские инвестиции помогут Александру Лукашенко выторговать более выгодные для себя условия перед новым этапом интеграции России и Белоруссии в рамках Союзного государства
Автор:
Гасанов Камран
Новый этап в развитии Союзного государства снова вызывает тревоги о потере белорусского суверенитета. Пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт нервно отреагировала на подписанный недавно документ, предполагающий конфедерацию России и Белоруссии.
Эйсмонт назвала «пустыми журналистскими штампами» предположения о том, что страны идут к конфедерации. Суверенитет – это святое, и никаких совместных органов управления Минск и Москва не создают, заявила она.
Поводом для раздражения стала статья в газете «Коммерсант». В ней говорилось о деталях документа, который 6 сентября парафировали Дмитрий Медведев и его белорусский коллега Сергей Румас.
«Коммерсант» оценил решение как «поглощение сильно огосударствленной экономикой России почти полностью государственной экономики Белоруссии». Согласно изданию, появляются единые налоговые и гражданские кодексы, объединяются таможенная и энергетическая сфера, принимаются единые принципы банковского и финансового надзора, общая санкционная политика, отменяются роуминги. По двум кодексам и роумингу есть дедлайн – 1 января 2020 года.
Такая степень интеграции – выше, чем в ЕС, фактически на уровне экономик речь идёт о создании с 2022 года конфедеративного государства,
– говорилось в статье.
Судя по заявлению администрации Александра Лукашенко, в Минске пока не готовы к серьёзным шагам по интеграции в рамках Союзного государства. Вероятно, Белоруссия будет пытаться выторговать для себя более льготные условия, в том числе по кредитам и нефти.
Фото: Ergin Mikhail / Shutterstock.com
Решительность Минска подкрепляет не только раздуваемый страх о потере государственности, но и появление альтернативы. В лице Китая. В СМИ периодически появляются публикации о китайской экспансии в Белоруссию. Так, пару недель назад польская газета Rzeczpospolita вышла с заголовком «Китай пожирает Беларусь и затопит её дешевыми товарами». А в июле газета «Ведомости» опубликовала материал «Белоруссия меняет Россию на Китай».
В прошлом месяце немецкий телеканал Deutsche Welle со ссылкой на исследование Фонда Бертельсмана сообщал, что Минск от КНР получает больше денег, чем от Запада.
Нелиберальные структуры в Беларуси весьма способствовали тому, что Китай закрепился в этой стране,
– отмечал руководитель проекта профессор Маркус Таубе.
Его поразило «повсеместное присутствие» китайских компаний в постсоветской стране. Среди иностранных языков китайский (а не немецкий) – на втором месте после английского, жаловался Таубе. Немецкий учёный призвал Европу не отдавать Белоруссию на откуп Китаю, иначе белорусы лишатся демократии.
Китайское присутствие в Белоруссии растёт. КНР – второй импортёр (8%) и третий торговый партнёр Белоруссии. Товарооборот двух стран в 2018 году составил 3,5 млрд долларов. Лукашенко говорит о необходимости укрепления связей с азиатской страной. В первом квартале 2019 года Белоруссия в 38 раз увеличила экспорт мяса в Поднебесную по сравнению с прошлым годом. Прямые инвестиции из Китая за последние десять лет выросли в 200 раз.
Китай помогает белорусской армии развить собственные ракеты и спутниковые системы. В прошлом году Народно-освободительная армия Китая (НОАК) впервые поучаствовала в параде в честь Дня независимости Белоруссии наряду с российскими военными. В прошлом октябре вступил в силу договор о безвизовом режиме.
Пекин придаёт огромное значение Минску. Ведь именно Белоруссия служит связующим звеном между Китаем и Европой для реализации «Нового шёлкового пути». В рамках этого проекта недалеко от Минска китайцы с 2015 года строят индустриальный парк «Великий камень» – это особая экономическая зона. Лукашенко наряду с лидерами России, Казахстана и ряда других стран был одним из участников апрельского саммита «Один пояс, Один путь» в Пекине.
Кульминацией сотрудничества стали новости о выделении Китаем кредита на сумму $600 млн. Изначально Минск собирался брать деньги у Москвы, но переговоры затягивались.
Сегодня вопрос предоставления российского кредита немного откладывается, но как альтернативу мы нашли – вариант с китайскими кредиторами,
– заявил в июле замминистра финансов Белоруссии Андрей Белковец.
Пекин придаёт огромное значение Минску. Ведь именно Белоруссия служит связующим звеном между Китаем и Европой для реализации «Нового шёлкового пути». Фото: Xie Huanchi / Globallookpress
Внешний долг – одна из главных головных болей Белоруссии. Он оценивается в районе 24 миллиардов, 17 из которых – госдолг. ЗВР в размере 8,6 млрд явно недостаточно, чтобы погасить обязательства. Готовность Китая подставить плечо, о чём Лукашенко говорил на двусторонней встрече с Си Цзиньпином в Пекине, оказалась кстати.
Хотя китайские кредиты обходятся дороже и Пекин требует взамен расширить присутствие китайских компаний, политические риски ниже. Российские кредиты могут обязать Минск предпринять более активные шаги в сторону интеграции, что пугает белорусское руководство. Объясняя затягивание переговоров, министр финансов Антон Силуанов сказал, что кредит последует после решения о дальнейшей интеграции во исполнение Союзного договора. Медведев тоже намекнул на то, что Белоруссии нужно делать ответные шаги.
По сути, мы помогаем, занимая деньги из нашей экономики. Это надо ценить, рассуждая о союзнических отношениях,
– заявлял премьер-министр.
Несмотря на растущее значение Китая, пока рано говорить о том, насколько китайские инвестиции способны удержать Белоруссию от интеграции с Россией. Переговоры о кредитах из КНР и России ещё не завершены. Идёт торг. По новому этапу интеграции в Союзном государстве окончательного решения тоже нет.

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