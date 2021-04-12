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Лукашенко могут свергнуть за несколько часов - эксперт
12 апреля 2021, 17:00 • 204 • Политика
Минское подполье готово взять в свои руки инициативу по борьбе с действующей властью у оппозиционных штабов
Протестное движение в Белоруссии несколько поутихло, но это совсем не значит, что оппоненты действующего лидера Республики Александра Лукашенко прекратили борьбу. Его судьба будет решена рано или поздно и исключительно в Минске. Более того, своего кресла бацька может лишиться буквально за несколько часов.
Такой прогноз дал российский политолог Андрей Суздальцев, анализируя ситуацию в стране, которая сложилась на данный момент времени.
"Нельзя не учитывать фактор неожиданности, который может стать триггером выступлений. В этом варианте режим Лукашенко распадется за несколько часов. Таких случаев в истории огромное количество. При этом нет ни одного исторического факта, когда авторитарные лидеры могли сохранить свою власть. Ни одного", – заявил эксперт на платформе Politoboz.com.
По его словам, для смены власти очень важно настроение жителей столицы. На сегодня протестный характер в Минске столкнулся с морально-психологическим кризисом, который необходимо "вылечить" резкой сменой формы борьбы, чтобы добиться хоть каких-то побед, считает политолог.
Он подчеркнул, что процесс распада действующей власти уже запущен и необратим, поскольку Лукашенко не сможет вернуть доверие у основной массы протестующих.
В настоящий момент недовольные руководством бацьки граждане ночами развешивают листовки и бело-красно-белые ленточки, что говорит о расколе белорусского общества. Да, сейчас люди не могут выступить открыто, но скоро минское подполье возьмет в свои руки у оппозиционных штабов инициативу на себя, считает специалист.
Подпольщики, не отказываясь от уличных протестов, выберут "косвенную цель", где можно добиться хотя бы тактической победы. После этого включится "цепная реакция" и режим начнет разрушаться, констатировал Суздальцев.
Ранее в феврале политолог обвинил Лукашенко в том, что он своими заявлениями о России, которая якобы чего-то требует от Белоруссии, использует Запад как рычаг давления на Москву. Причем РФ еще сама и оплачивает поддержание этой антироссийской риторики из уст бацьки.
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