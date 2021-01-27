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Лукашенко лишил себя главной возможности сохранить абсолютную власть
27 января 2021, 14:05 • 104 • Политика
Глава государства продолжает биться "как рыба об лед", уверен эксперт
Сохранение абсолютного контроля власти уже осталось в бесповоротном прошлом для лидера Белоруссии Александра Лукашенко. По словам политолога Ростислава Ищенко, действующий государственный режим в стране сдает свои позиции.
Специалист считает, что функционирующая в Белоруссии экономическая система в принципе не позволяет говорить о независимости и личном контроле со стороны государства – республика нуждается во внешних рынках и притоках ресурсов извне.
Именно по этой причине, добавил Ищенко, президент Белоруссии "бьется как рыба об лед", пытаясь получить у Москвы выгодные тарифы на электроресурсы, списать действующие кредиты и получить новые.
По словам эксперта, для внешнего ресурса необходимо интегрировать белорусскую экономику в крупную систему – к примеру, в экономическое пространство Евразии, создаваемое РФ и КНР, либо же изменить свое законодательство в обмен на кредиты от Запада.
Многовекторность Минска и балансировка Лукашенко между Западом и Россией, убежден специалист, дает Соединенным Штатам приступить к украинскому сценарию в Белоруссии. В таком случае страна рискует превратиться в "заповедник", где Запад устроит зону для "свободной охоты".
Ранее экс-претендент на должность президента Белоруссии Валерий Цепкало предрек республике очередную волну протестов.
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