Лукашенко лавирует, а процесс идёт: Готовы ли Москва и Минск к созданию Союзного государства?

Автор:

Павленко Дмитрий

О важности состоявшихся на днях переговоров в Сочи между президентами России и Белоруссии Владимиром Путиным и Александром Лукашенко говорит тот факт, что ради них белорусский лидер отменил поездку на международную конференцию по безопасности в Мюнхен. Переговоры должны были преодолеть «похолодание» в двусторонних отношениях между Минском и Москвой и решить проблемы, препятствующие дальнейшей интеграции в рамках Союзного государства. Случилось ли это?

Новый субъект большой международной политики

Как и полагается в таких случаях, официальные переговоры сопровождались неформальным товарищеским общением двух лидеров и совместными тренировками по хоккею и горным лыжам на олимпийских объектах курортной столицы России. Тёплый приём, оказанный Лукашенко, если и не снял определённые разногласия и противоречия, то, во всяком случае, разрядил элемент взаимного недоверия, существование которого признал в конце 2018 года посол России в Минске Михаил Бабич.

Официальные переговоры сопровождались неформальным товарищеским общением двух лидеров и совместными тренировками по хоккею. Фото: www.globallookpress.com

Отметим, что сделанное пресс-секретарём МИД Белоруссии Анатолием Глазом заявление о том, что Лукашенко буквально в последний момент предпочёл переговоры с Путиным в Сочи визиту на Мюнхенскую конференцию по безопасности, явно носит неслучайный характер. В некоторой степени оно призвано продемонстрировать России, что, лавируя между Востоком и Западом, Минск всё же в значительной степени ориентируется на развитие отношений с Москвой.

Примечательно, что в Мюнхене белорусский лидер вместе с президентами Украины и Азербайджана, премьер-министром Грузии и генсеком ОБСЕ должен был участвовать в дискуссии по проблемам отношений между Востоком и Западом. Вместо этого Лукашенко в Сочи на равных с Путиным и лидерами Ирана и Турции Хасаном Рухани и Реджепом Тайипом Эрдоганом принял участие в переговорах по проблеме сирийского урегулирования.

Не секрет, что белорусскому президенту очень импонирует роль миротворца и посредника в урегулировании современных международных конфликтов. И предоставленная Россией возможность быть сопричастным к решению сирийского вопроса была встречена Лукашенко явно с воодушевлением.

Независимость или объединение? На всё воля народа

Одним из ключевых вопросов, которые обсуждались Владимиром Путиным и Александром Лукашенко в Сочи, была судьба Союзного договора между Россией и Белоруссией. От этого исторического документа, которому в нынешнем году исполняется 20 лет, зависит дальнейшее углубление интеграционных процессов между странами. А таковое на сегодняшний день столкнулось с целым рядом взаимных противоречий как политического, так и экономического характера.

Одним из ключевых вопросов, которые обсуждались Владимиром Путиным и Александром Лукашенко, была судьба Союзного договора между Россией и Белоруссией. Фото: www.globallookpress.com

Будучи союзником и партнёром России по ОДКБ, Таможенному и Евразийскому экономическому союзу, Белоруссия по многим направлениям проводит достаточно самостоятельную, а подчас и идущую вразрез с интересами Москвы политику. Так, в Минске всячески уклоняются от официального признания Крыма субъектом Российской Федерации. Не признаёт Белоруссия и независимость Абхазии и Южной Осетии. Несмотря на российские кредиты и субсидии, от которых в значительной мере зависит белорусская экономика, Минск отказывается от установления российского рубля в качестве единой валюты. Нерешённым остаётся вопрос о размещении на белорусской территории российской военной базы.

В последнее время в политическом и информационном пространстве всё чаще звучит вопрос о возможном объединении двух стран, который вызывает нескрываемое раздражение у белорусской политической элиты. Однако на этот раз Лукашенко продемонстрировал достаточно двойственную и неоднозначную позицию по этому вопросу.

С одной стороны, отвечая на вопрос журналистов, он подчеркнул, что белорусский суверенитет – «это икона, это святое» и оба лидера исходят из того, что «сегодня есть два государства». В то же время Лукашенко оговорился, что и он, и Путин готовы «хоть завтра» начать процесс объединения. Правда, в том случае, если на это будет воля российского и белорусского народов.

Мы готовы настолько идти далеко в единении, объединении наших усилий, государств и народов, насколько вы готовы, – подчеркнул белорусский президент. – Слушайте, мы и завтра можем объединиться вдвоём, у нас проблем нет. Но готовы ли россияне и белорусы? Вот это – вопрос.

Упомянул Лукашенко в своём заявлении и Украину, отметив, что с этим славянским государством произошёл огромный разрыв. При этом президент Белоруссии подчеркнул, что «мы [Россия и Белоруссия] разговариваем на одном языке и понимаем одинаково проблемы».

Напомним, что не далее как месяц назад Лукашенко на одном из совещаний в Минске заявил о том, что в 2019-2020 годах Белоруссия будет подвержена «серьёзной ревизии на предмет суверенитета и независимости», угроза которым, по его словам, исходит не только со стороны Запада, но и с Востока. До этого белорусский президент назвал разговоры об объединении с Россией «притянутыми за уши», а также заявил, что союз Белоруссии и России может строиться только на равноправной основе.

Сколько стоит интеграция?

Эксперты связывали эти заявления Лукашенко с его предновогодним визитом в Москву. Основной целью декабрьской поездки были двусторонние переговоры по так называемому налоговому манёвру в российской нефтяной отрасли, который приведёт к подорожанию стоимости поставляемой на белорусские НПЗ российской нефти. В белорусском Минфине рассчитали, что ежегодные потери от введения налогового манёвра составят около 300 миллионов долларов, что приведёт к ухудшению экономической ситуации в стране. Чтобы избежать этого, в Минске решили, что Москва должна компенсировать эти убытки.

Ещё до визита в российскую столицу на переговоры по вопросу компенсации Лукашенко начал неприкрытый шантаж. Так, на встрече с представителями российских СМИ 14 декабря 2018 года он заявил, что если не удастся договориться, то «в фундаменте нашей интеграции, финансово-экономических основах её будет зиять огромная дыра».

Результат предновогодних переговоров явно не удовлетворил белорусского лидера.

Александр Лукашенко и Владимир Путин во время посещения образовательного центра «Сириус» 15 февраля 2019 года. Фото: www.globallookpress.com

Интересно, что, комментируя вчера трёхдневные переговоры в Сочи, Лукашенко дал понять: проблема налогового манёвра не обсуждалась и вообще не является приоритетной. Если читать между строчек, то можно предположить, что в кулуарах были найдены определённые точки соприкосновения по этому вопросу. Так это или нет, покажет дальнейшая риторика Минска.

Как заявил Царьграду член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько, если Лукашенко действительно готов к тому уровню интеграции, к которому стремятся граждане обеих стран, то нужно создавать Союзное государство по тем документам, которые были подписаны ещё в 1999 году.

Вместо тысячи слов лучше одно дело. Давайте начнём с общей валюты, с общего парламента, с общего гражданства, с выдачи паспортов уже нового образца – паспортов Союзного государства, с интеграции в экономике, которую долгое время он сам тормозил, в том числе такими не совсем законными методами, как прикрытие поставок санкционных товаров через Белоруссию в Россию. Давайте согласовывать внешнюю политику. Я убеждён, что большинство граждан Белоруссии поддерживает включение Крыма в состав России и что Белоруссия в полной мере должна высказать поддержку возвращению Крыма,

– сказал Безпалько.

Что препятствует объединению двух государств одного народа?

… Летом 2019 года исполнится 25 лет с момента избрания Александра Лукашенко президентом Белоруссии. Четверть века – срок более чем солидный. За это время Минском и Москвой, с одной стороны, созданы определённые предпосылки к преодолению искусственного разделения двух частей единого русского народа. С другой стороны, реализация этих предпосылок столкнулась с серьёзным противодействием со стороны определённой части политических элит двух стран.

Не стоит сильно предвзято относиться в этом отношении к Лукашенко и с тревогой воспринимать попытки лавирования и даже демонстративные заигрывания с Западом. Он прекрасно понимает, что на Западе заинтересованы в Белоруссии исключительно как в очередном геополитическом плацдарме против России, и поэтому при любых раскладах Лукашенко для них «последний диктатор Европы», которого они с удовольствием подвергли бы участи Каддафи, если бы представилась такая возможность.

В то же время России следует извлечь печальные уроки из украинского кризиса. Как справедливо заметил Лукашенко, и он, и Путин – не вечны. Более того, политическая конъюнктура весьма изменчива, и то, что сегодня представляется маловероятным, уже завтра может оказаться ключевым вопросом повестки дня. И если Москва действительно заинтересована в углублении интеграционных процессов с Белоруссией в долгосрочной перспективе, то следует уже сейчас прикладывать все усилия для формирования в белорусском обществе устойчивой пророссийской позиции. Отметим, что наш геополитический оппонент в этом отношении не дремлет и угрозу нарастания русофобских «майданных» процессов в Белоруссии не стоит недооценивать.

И конечно же, объединение двух стран в принципе невозможно без создания в России привлекательной и эффективной социально-экономической и политической модели.

Будем реалистами: одного лишь осознания общих корней и единого духовного начала в современных условиях недостаточно. А это наиболее сложная и болезненная проблема, над решением которой, мягко выражаясь, следует работать и работать без промедления.