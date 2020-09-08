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Лукашенко: координаторам протестов в Белоруссии нужна Россия

08 сентября 2020, 16:15  •  107 • Политика
Александр Лукашенко. Фото: Александр Астафьев/POOL/ТАСС
В Минске раскрыли угрозу для Москвы
Силы, провоцирующие беспорядки в Белоруссии, заинтересованы в дестабилизации ситуации в России. Об этом заявил президент Республики Александр Лукашенко на встрече с российскими журналистами в Минске 8 сентября.
Оценивая протестное движение в его стране, белорусский лидер подчеркнул, что цель организаторов беспорядков – ударить по Москве.
"Вы должны четко понимать, что тем, кто все это делает, нужны не мы, а вы",
– передал слова Лукашенко главред радио "Говорит Москва" Роман Бабаян.
В целом, представители российских СМИ отметили, что разговор с белорусским лидером получился очень откровенным, сообщает телеграм-канал "Пул Первого".
"Честно говоря, даже не ожидал. Думал, что Александр Григорьевич все-таки начнет от нас что-нибудь скрывать", – признался Антон Верницкий.
О том, что Лукашенко согласился побеседовать с представителями СМИ РФ, стало известно утром 8 сентября. Во время интервью зашла речь об активистке Марии Колесниковой, задержанной накануне в Белоруссии. Кроме того, Лукашенко признал, что, "возможно, пересидел" во главе государства.
Ранее эксперт отметил сдержанную реакцию Кремля на события в Белоруссии и предположил, что России выгодна смена режима в соседней Республике. При этом в МИД Литвы заявляют, что Москва стремится подчинить себе Минск.

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