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Лукашенко хотят свергнуть руками России

24 ноября 2020, 14:40  •  44 • Политика
Александр Лукашенко. Фото: president.gov.by
В Минске заметили подозрительное внимание Запада к Белоруссии
Вопрос, какой курс выберет Белоруссия для своего дальнейшего развития, сейчас весьма занимает страны Запада. Там разрабатывают различные схемы влияния на белорусскую власть с целью свержения существующего в республике строя. Об этом заявил президент РБ Александр Лукашенко на церемонии вручения верительных грамот иностранных послов 24 ноября.
По информации Лукашенко, его хотят свергнуть любым путем.
Дошли до того, что готовы подключить к этому процессу Россию, но не знают как,
– раскрыл белорусский лидер. Однако, по его словам, существует лишь единственная возможность отстранить президента от власти:
"Только белорусский народ это сможет сделать на основании тех законов, которые сегодня существуют в белорусской Конституции",
– цитирует президента "Беларусь Сегодня". При этом, по мнению Лукашенко, белорусы уже доказали, что способны отстоять суверенитет республики.
Ранее Лукашенко обвинили в том, что он отказывается от транзита власти.

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