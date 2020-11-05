Лукашенко хочет купить нефтяное месторождение в России. Проведены переговоры

Детали переговоров президента России Владимира Путина с президентом Белоруссии Александром Лукашенко опубликованы агентством БелТА. Пожалуй, самый громкий пункт переговоров - это просьба Лукашенко продать Минское нефтяное месторождение, которое находится в России.

Кроме того, говорили о поставке углеводородов - нефти и газа в Белоруссию в рамках контракта на 2021 год. Главы государств договорились продолжить обсуждения в оперативном формате. Что касается покупки нефтяного месторождения, детально вопрос обсудят в ходе ближайших переговоров.

Ещё один пункт беседы - это перевалка белорусских грузов через порт Усть-Луга в Ленинградской области. Также обсудили сотрудничество в военной сфере и другие актуальные темы. Например, Путин и Лукашенко говорили о ситуации в Литве, Польше, на Украине и в США в контексте белорусских событий, заключили в агентстве.

В Кремле, рассказывая о беседе, итог подвели следующим образом:

"С обеих сторон подтверждён настрой на дальнейшее укрепление российско-белорусских союзнических отношений. Дана высокая оценка сотрудничеству в борьбе с распространением коронавирусной инфекции".

Контакты будут продолжены на разных уровнях, резюмировали в пресс-службе президента России.