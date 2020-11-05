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Лукашенко хочет купить нефтяное месторождение в России. Проведены переговоры

05 ноября 2020, 05:45  •  211 • Политика
Александр Лукашенко начал переговоры о покупке нефтяного месторождения на территории России. Беседа состоялась вечером среды, 4 ноября, во время звонка президенту России Владимиру Путину.
Детали переговоров президента России Владимира Путина с президентом Белоруссии Александром Лукашенко опубликованы агентством БелТА. Пожалуй, самый громкий пункт переговоров - это просьба Лукашенко продать Минское нефтяное месторождение, которое находится в России.
Кроме того, говорили о поставке углеводородов - нефти и газа в Белоруссию в рамках контракта на 2021 год. Главы государств договорились продолжить обсуждения в оперативном формате. Что касается покупки нефтяного месторождения, детально вопрос обсудят в ходе ближайших переговоров.
Ещё один пункт беседы - это перевалка белорусских грузов через порт Усть-Луга в Ленинградской области. Также обсудили сотрудничество в военной сфере и другие актуальные темы. Например, Путин и Лукашенко говорили о ситуации в Литве, Польше, на Украине и в США в контексте белорусских событий, заключили в агентстве.
В Кремле, рассказывая о беседе, итог подвели следующим образом:
"С обеих сторон подтверждён настрой на дальнейшее укрепление российско-белорусских союзнических отношений. Дана высокая оценка сотрудничеству в борьбе с распространением коронавирусной инфекции".
Контакты будут продолжены на разных уровнях, резюмировали в пресс-службе президента России.

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