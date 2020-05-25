|
Лукашенко из-за коронавируса стал суеверным
25 мая 2020, 16:55 • 101 • Политика
Батька оценил нынешние времена как самые тяжелые за все годы его президентства
Президент Белоруссии Александр Лукашенко из-за эпидемии коронавируса стал суеверным. Об этом он заявил в ходе совещания по актуальным вопросам экономики и политики.
"Я вообще суеверным стал за эти месяцы. Самые тяжелые времена за весь президентский период. Одни из тяжелых – это точно", – цитирует БелТА главу государства.
Сегодняшнюю ситуацию он сравнил с 1994 г., когда в Минске в какой-то момент оставалось муки на три дня. По его словам, то были "страшные времена", которые власти преодолели.
"Наверное, Господь помог", – сказал Лукашенко.
Он считает, что нынешние тяжелые времена связаны не только с распространением COVID-19, а еще и с тем, что на Минск оказывают давление с разных сторон извне.
Батька напомнил, что в борьбе с эпидемией Белоруссия пошла своим путем, не как все государства в мире, и достигла в этом "определенных результатов".
Лукашенко подчеркнул, что если страна и дальше будет преодолевать развитие коронавируса как сейчас, то "будем считать, что мы справились с божьей помощью с этим заболеванием", приводит РИА "Новости" его слова.
Между тем, предупредил лидер нации, Республику может накрыть вторая волна инфекционной заразы, потому населению нужно к ней готовиться.
По данным на воскресенье, 24 мая, всего в Белоруссии выявлены 36 198 заболевших, умерли 199 человек.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
101
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
24 мая 2020, 00:55
|
22 мая 2020, 23:55
|
22 мая 2020, 09:15
|
21 мая 2020, 05:55
|
20 мая 2020, 01:55
|
24 мая 2020, 19:55
|
20 мая 2020, 07:55