|
Лукашенко из эмиграции прозвали "социальным вирусом" и пригрозили тюрьмой
17 апреля 2020, 22:10 • 145 • В мире
Оппозиционный белорусский политик Зенон Позняк, эмигрировавший в США, оскорбительно отозвался о главе республики и заявил, что тот раскалывает народ.
Находящийся в эмиграции белорусский оппозиционер гневно отозвался об Александре Лукашенко. Последний ранее не раз активно выступал, убеждая остальных не верить в пандемию коронавируса.
По мнению Лукашенко, лучшим способом защититься от заразы может быть труд на селе, сауна и стопка водки. Кроме того, на днях политик и вовсе заявил, что в стране не умерло ни одного человека от коронавируса.
Его политический противник Зенон Позняк, находящийся в эмиграции из-за преследования на родине, полагает, что в бедах страны виноват сам Лукашенко. По его словам, будь у него полномочия, он бы арестовал белорусского лидера.
Президента он назвал "социальным вирусом", который запущен для уничтожения белорусской государственности и культуры, передают "Дни.ру".
Главная его поражающая функция - "раскол белорусского общества на основе ненависти", заявил оппозиционер.
Тем временем в Белоруссии, несмотря на то что официально карантин не объявлен, постепенно всё же внедряют ограничительные меры. Из-за коронавируса граждан призывают оставаться дома, занятия в школах и вузах отменены.
145
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
15 апреля 2020, 17:10
|
16 апреля 2020, 09:10
|
15 апреля 2020, 09:10
|
11 апреля 2020, 14:35
|
11 апреля 2020, 02:35
|
15 апреля 2020, 06:10
|
13 апреля 2020, 11:04