Лукашенко из эмиграции прозвали "социальным вирусом" и пригрозили тюрьмой

Находящийся в эмиграции белорусский оппозиционер гневно отозвался об Александре Лукашенко. Последний ранее не раз активно выступал, убеждая остальных не верить в пандемию коронавируса.

По мнению Лукашенко, лучшим способом защититься от заразы может быть труд на селе, сауна и стопка водки. Кроме того, на днях политик и вовсе заявил, что в стране не умерло ни одного человека от коронавируса.

Его политический противник Зенон Позняк, находящийся в эмиграции из-за преследования на родине, полагает, что в бедах страны виноват сам Лукашенко. По его словам, будь у него полномочия, он бы арестовал белорусского лидера.

Президента он назвал "социальным вирусом", который запущен для уничтожения белорусской государственности и культуры, передают "Дни.ру".

Главная его поражающая функция - "раскол белорусского общества на основе ненависти", заявил оппозиционер.

Тем временем в Белоруссии, несмотря на то что официально карантин не объявлен, постепенно всё же внедряют ограничительные меры. Из-за коронавируса граждан призывают оставаться дома, занятия в школах и вузах отменены.