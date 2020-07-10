Лукашенко испугался развала Белоруссии

Александр Лукашенко. Фото: president.gov.by

Лидер нации встревожился из-за "экспериментов" над страной и призвал к переменам через Конституцию, а не "майданы"

Белоруссия в опасности – стране угрожает развал. С таким предупреждением выступил перед работниками СМИ действующий президент Республики Александр Лукашенко.

Лидер нации отметил, что главной задачей сейчас является сохранение суверенитета Белоруссии и научиться балансировать между государства-гигантами, которые "делят мир".

"Не хочется, чтобы завтра рухнуло все то, что не только я – мы создавали собственными руками, и чтобы кто-то пришел и начал проводить эксперименты", – заявил Александр Григорьевич.

Он подчеркнул, что все изменения в стране должны осуществляться в соответствии с Конституцией, "а не от майдана". Иначе будет перечеркнута история государства и вообще "все пойдет прахом", сообщает пресс-служба президента.

Ранее Лукашенко резко ответил на информацию, прозвучавшую в интервью главреда "Эха Москвы" Алексея Венедиктова скандальному украинскому журналисту Дмитрию Гордону. В нем "эховец" утверждал, что обладает сведениями о разговоре между бацькой и главой РФ Владимиром Путиным, во время которого они якобы торговались об объединении России и Белоруссии и лидерстве в Союзном государстве. Лукашенко сказал, что нет такой цены, ради которой он готов продать суверенитет Республики.

Напомним, 9 августа в Белоруссии должны состояться выборы президента страны. Между тем, правоохранительные органы задержали несколько оппозиционных кандидатов на высший пост, в том числе предполагаемого основного конкурента Лукашенко экс-банкира Виктора Бабарико, пишет издание "ЦарьГрад". Бывшего главу газпромовской "дочки"Белгазпромбанка подозревают в неуплате налогов.