Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Кремль поставил точку в вопросе о новой встрече Путина и Байдена
Неудобно о ковиде. Кто создал элитную вакцину и зачем обманывают депутаты
Украина осталась без электроэнергии из Белоруссии: Виновата интеграция с Европой
Таскали за волосы и дали по шее: с Саакашвили не стали церемониться в тюремной б...
Главная / Политика

Лукашенко испугался оружия в руках курдов

11 ноября 2021, 15:45  •  91 • Политика
Александр Лукашенко. Фото: president.gov.by
Боеприпасы беженцам подкидывают из Донбасса
Обстановка на белорусско-польской границе подогревается извне. По данным президента РБ Александра Лукашенко, в лагерь мигрантов уже поступает оружие. Это очень опасно, учитывая, что с противоположной стороны выстроилась вооруженная польская армия.
Как рассказал Лукашенко на совещании с Советом министров в Минске 11 ноября, в последние двое суток мигрантам активно перебрасывают взрывчатку, оружие и боеприпасы со стороны Донбасса. Президента РФ Владимира Путина об этом уже проинформировали, вопрос взят лидерами обеих стран на особый контроль. По периметру введено усиленное патрулирование.
"Потому что там курды. А курды – это вояки. И когда их режут, бьют и прочее, люди в отчаянии. Любой автомат, пистолет, провокация – и военный конфликт",
– предупредил Лукашенко. По его мнению, цель провокаторов – "столкнуть лбами наших пограничников с их, наших военных с их". Это особенно опасно, учитывая, что со стороны Польши к белорусским рубежам выдвинулись военные и техника НАТО.
"15 тысяч уже военнослужащих, танки, бронетехника, вертолеты полетели с самолетами. Они подтянули к нашей границе, притом в наглую, не предупредив никого",
– возмутился президент Белоруссии. При этом он уверен, что миграционный кризис затянется надолго. В связи с этим он распорядился привезти в стихийный лагерь мигрантов сухие дрова и отнестись с особым вниманием к детям и беременным женщинам: "Видимо, рожать будут у нас", – констатировал Лукашенко. Видеокадры с совещания публикует телеграм-канал "Пул Первого".
Ранее в Польше заявили, что ни при каких условиях не пустят мигрантов из Белоруссии на свою территорию. По примерным подсчетам, сейчас на белорусско-польской границе расположились около двух тысяч выходцев из стран Ближнего Востока, в том числе маленькие дети.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





91
Источник
Похожие новости
11 ноября 2021, 01:45
В Пенсильвании закончился уголь? Украина обратилась за помощью к Донбассу
11 ноября 2021, 01:45
Зеленский рассказал, чем обернётся паника из-за русских "войск вдоль украинских границ"
11 ноября 2021, 01:45
"У государства ангельское терпение": Зеленский разразился угрозой олигархам из-за газа и угля
11 ноября 2021, 01:45
Альтернатива убийственному плану Хуснуллина найдена
11 ноября 2021, 07:35
"Ошибка 2014-го"? Журналист "успокоила" Блинкена двумя фактами о Донбассе
11 ноября 2021, 11:40
Транзит "на максималках": "Газпром" сменил планы по Украине
Новости партнеров
 
Выбор дня
11 ноября 2021, 01:45
В Пенсильвании закончился уголь? Украина обратилась за помощью к Донбассу
11 ноября 2021, 01:45
Зеленский рассказал, чем обернётся паника из-за русских "войск вдоль украинских ...
11 ноября 2021, 01:45
"У государства ангельское терпение": Зеленский разразился угрозой олигархам...
11 ноября 2021, 01:45
Альтернатива убийственному плану Хуснуллина найдена
11 ноября 2021, 07:35
"Ошибка 2014-го"? Журналист "успокоила" Блинкена двумя фактами о ...
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
05 ноября 2021, 11:00
На обвинения Украины в блокировке поставок угля Россией ответили в Казахстане
10 ноября 2021, 01:15
Неудобно о ковиде. Кто создал элитную вакцину и зачем обманывают депутаты
05 ноября 2021, 16:50
Турецкий политик заявил о тяжелом заболевании Эрдогана
05 ноября 2021, 04:00
Осеннее обострение: Киев намерен объявить мобилизацию и ввести военное положение
04 ноября 2021, 23:55
"Так вот чей "Газпром": Неосторожное слово президента Молдавии превратили в анекдот
07 ноября 2021, 00:20
К 2030 году Украина поставит Россию на колени!
05 ноября 2021, 20:20
Отказ или уничтожение армии: Источники заявили об ультиматуме Путина Эрдогану
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.