Лукашенко испугался оружия в руках курдов

Александр Лукашенко. Фото: president.gov.by

Боеприпасы беженцам подкидывают из Донбасса

Обстановка на белорусско-польской границе подогревается извне. По данным президента РБ Александра Лукашенко, в лагерь мигрантов уже поступает оружие. Это очень опасно, учитывая, что с противоположной стороны выстроилась вооруженная польская армия.

Как рассказал Лукашенко на совещании с Советом министров в Минске 11 ноября, в последние двое суток мигрантам активно перебрасывают взрывчатку, оружие и боеприпасы со стороны Донбасса. Президента РФ Владимира Путина об этом уже проинформировали, вопрос взят лидерами обеих стран на особый контроль. По периметру введено усиленное патрулирование.

"Потому что там курды. А курды – это вояки. И когда их режут, бьют и прочее, люди в отчаянии. Любой автомат, пистолет, провокация – и военный конфликт",

– предупредил Лукашенко. По его мнению, цель провокаторов – "столкнуть лбами наших пограничников с их, наших военных с их". Это особенно опасно, учитывая, что со стороны Польши к белорусским рубежам выдвинулись военные и техника НАТО.

"15 тысяч уже военнослужащих, танки, бронетехника, вертолеты полетели с самолетами. Они подтянули к нашей границе, притом в наглую, не предупредив никого",

– возмутился президент Белоруссии. При этом он уверен, что миграционный кризис затянется надолго. В связи с этим он распорядился привезти в стихийный лагерь мигрантов сухие дрова и отнестись с особым вниманием к детям и беременным женщинам: "Видимо, рожать будут у нас", – констатировал Лукашенко. Видеокадры с совещания публикует телеграм-канал "Пул Первого".

Ранее в Польше заявили, что ни при каких условиях не пустят мигрантов из Белоруссии на свою территорию. По примерным подсчетам, сейчас на белорусско-польской границе расположились около двух тысяч выходцев из стран Ближнего Востока, в том числе маленькие дети.