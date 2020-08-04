Лукашенко ищет союзников на Западе и требует, чтобы Россия сдалась – эксперт

Президент Белоруссии Александр Лукашенко завершает свою предвыборную кампанию на антироссийской волне, рассчитывая получить в будущем поддержку со стороны Запада.

Белорусский президент Александр Лукашенко надеется получить поддержку со стороны Запада и требует от России, чтобы она сдалась. Завершая свою предвыборную кампанию на антироссийской волне, он надеется, что это позволит Белоруссии получить дивиденды от западных партнеров, считает специалист по постсоветскому пространству Андрей Суздальцев.

Эксперт прокомментировал сегодняшнее послание белорусского лидера к народу и парламенту. В ходе своего обращения Лукашенко, в частности, заявил, что в случае появления попыток дестабилизировать обстановку в Белоруссии, «до Владивостока будет тяжело», пишет агентство РИА Новости.

Андрей Суздальцев отметил, что президент республики хоть и не говорит это напрямую, но заявляет в своем выступлении о том, что Россия объявила ему войну. Несколькими днями ранее в Белоруссии были захвачены граждане РФ, а со стороны главы государства идет шантаж, рассуждает эксперт. Он также высказал опасения, что до конца кто-либо из задержанных граждан может быть передан Украине. На самом же деле своими действиями Александр Лукашенко призывает Россию сдаться, считает он.

Антироссийская политика может обеспечить Белоруссии поддержку со стороны Запада, предполагает специалист по постсоветскому пространству. Андрей Суздальцев выразил мнение, что глава республики намерен свернуть интеграцию, но при этом продолжить получать от России ресурсы. Он заявил, что Лукашенко чувствует поддержку Запада, и предположил, что президент республики получил ее в ходе встречи с государственным секретарем США Майком Помпео в феврале текущего года. Эксперт сделал вывод о том, что жесткость в отношении Москвы получит соответствующую оценку, что предоставит государству возможность после выборов еще более активно получать российские ресурсы, дотации и прочие преференции.

Что же касается интеграции Белоруссии и России, то ее не будет, уверен политолог. Он считает, что «игра в интеграцию закончилась», пишет издание. Тем не менее, белорусский лидер намерен сохранить поступление ресурсов в государство, а также доступ к российскому рынку, одновременно нуждаясь в новом союзнике, который мог бы оказывать давление на Москву вместе с ним. Таким союзником, по мнению эксперта, и является Запад.

В результате предвыборная кампания Лукашенко оказывается построена таким образом, чтобы она завершалась на антироссийской волне. Причем, как отмечает аналитик, в адрес России звучат обвинения «не просто во вмешательстве, а в вооруженном вмешательстве». Такие действия главы республики обусловлены его стремлением во что бы то ни стало сохранить в своих руках власть. Александр Лукашенко считает допустимым сейчас принимать любые меры для достижения цели, рассчитывая, что «все это ему потом сойдет с рук», подытожил эксперт.

Напомним, выборы президента состоятся в Республике Беларусь в грядущее воскресенье, 9 августа. В настоящее время в качестве кандидатов на пост главы государства зарегистрированы пять человек, в том числе и действующий президент страны Александр Лукашенко, претендующий на эту должность в шестой раз. При этом некоторым кандидатам в ЦИК республики отказали в регистрации, что стало поводом для массовых акций протеста в Белоруссии. Российский политик, лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал Лукашенко снять свою кандидатуру или выпустить всех ранее арестованных претендентов на должность главы государства, чтобы дать гражданам страны сделать объективный выбор.