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Лукашенко инициирует встречу глав стран ЕАЭС из-за экономических вызовов

31 марта 2020, 16:35  •  113 • Политика
Президент Белоруссии Александр Лукашенко инициирует внеплановую встречу глав государств Евразийского экономического союза (ЕАЭС). В ходе мероприятия белорусский лидер хочет обсудить со своим коллегами экономические вызовы на фоне пандемии коронавирусной инфекции.
Соответствующее предложение Лукашенко сделал в ходе телефонного разговора с премьер-министром Армении Николом Пашиняном во вторник, 31 марта.
«<…> С инициативой о проведении такой встречи (глав государств ЕАЭС. — Ред.) выступил Александр Лукашенко как лидер страны, председательствующей в Евразийском экономическом союзе. Белорусский лидер подчеркнул наличие неотложных вопросов, требующих детального обсуждения на высшем уровне», — сообщает госагентство БелТА со ссылкой на пресс-службу Лукашенко.
В случае согласия глав государств ЕАЭС Белоруссия предложит провести встречу «в исключительно узком составе» с обеспечением абсолютной безопасности или в формате видеоконференции.
26 марта впервые в истории состоялся виртуальный саммит «большой двадцатки» из-за распространения коронавируса. Согласно совместно принятому заявлению страны G20 договорились сделать всё возможное для того, чтобы преодолеть пандемию. Кроме того, страны обязались «не жалеть никаких усилий» для того, чтобы защитить жизни, сохранить рабочие места и доходы людей, оказать помощь всем нуждающимся в поддержке странам.
Позже официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил журналистам, что работа «большой двадцатки» может быть продолжена в формате видеоконференций.

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