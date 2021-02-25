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Лукашенко идет на опережение: Белорусам заморозили цены на продукты и лекарства
25 февраля 2021, 20:30 • 64 • Политика
Власти Белоруссии объявили о заморозке цен на продукты и лекарства первой необходимости. Политолог Павел Усов считает, что тем самым белорусский лидер Александр Лукашенко действует на опережение. Ранее оппозиционеры объявили о возобновлении протестных акций.
Белорусам заморозили цены на продукты и лекарства первой необходимости. По мнению политического эксперта Павла Усова, это решение должно сыграть на повышение имиджа страны.
При этом он полагает, что сама мера популистская. Однако признает – Александр Лукашенко действует на опережение в преддверии возможного возобновление акций оппозиции. О них ранее заявила экс-кандидат на выборы в президенты Белоруссии Светлана Тихановская.
Усов отмечает, что несмотря на меры, предпринятые Минском в экономике, долго держать цены замороженными не удастся, передают "Дни.ру".
В итоге резкий рост цен произойдет в других сферах экономики, полагает он.
На днях белорусский лидер Александр Лукашенко побывал на встрече с российским президентом Владимиром Путиным в Сочи. На переговорах. Которые продолжались несколько часов, стороны обсудили вопрос поставок вакцин от коронавируса, а также ряд экономических вопросов.
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