Лукашенко идет на опережение: Белорусам заморозили цены на продукты и лекарства

Власти Белоруссии объявили о заморозке цен на продукты и лекарства первой необходимости. Политолог Павел Усов считает, что тем самым белорусский лидер Александр Лукашенко действует на опережение. Ранее оппозиционеры объявили о возобновлении протестных акций.

Белорусам заморозили цены на продукты и лекарства первой необходимости. По мнению политического эксперта Павла Усова, это решение должно сыграть на повышение имиджа страны.

При этом он полагает, что сама мера популистская. Однако признает – Александр Лукашенко действует на опережение в преддверии возможного возобновление акций оппозиции. О них ранее заявила экс-кандидат на выборы в президенты Белоруссии Светлана Тихановская.

Усов отмечает, что несмотря на меры, предпринятые Минском в экономике, долго держать цены замороженными не удастся, передают "Дни.ру".

В итоге резкий рост цен произойдет в других сферах экономики, полагает он.

На днях белорусский лидер Александр Лукашенко побывал на встрече с российским президентом Владимиром Путиным в Сочи. На переговорах. Которые продолжались несколько часов, стороны обсудили вопрос поставок вакцин от коронавируса, а также ряд экономических вопросов.