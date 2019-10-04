Лукашенко и Зеленский встретились в Житомире

Президенты Белоруссии и Украины Александр Лукашенко и Владимир Зеленский встретились на втором форуме регионов двух стран в Житомире.

Видео встречи двух лидеров опубликовано на странице украинского президента в Facebook.

Зеленский выступал на русском и украинском языках.

«Мы можем даже говорить на украинском языке, потому что президент Белоруссии Александр Григорьевич Лукашенко, мы друг друга понимаем, потому что наши языки очень близки, и мне действительно очень приятно, что наши страны не имеют границ», — заявил Зеленский.

Украинский лидер добавил: «Наши люди дружественны, наши люди ментально, я считаю, абсолютно близки, одинаковы, и я горжусь».

Лукашенко согласился с Зеленским.

«Мы действительно понимаем друг друга, хотя и говорим вроде на разных языках, относительно наши языки близки и понятны, и людям наши устремления также понятны», — сказал белорусский лидер.

Ранее Лукашенко заявлял, что не ездит на работу на велосипеде из-за обещания Зеленского.