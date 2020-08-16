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Лукашенко и Путин снова созвонились

16 августа 2020, 15:25  •  97 • Политика
Александр Лукашенко и Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Лидеры подтвердили готовность обеих сторон совместно реагировать в рамках ОДКБ
Между российским и белорусским лидерами снова состоялся телефонный разговор. Они обсудили события в Белоруссии и договоренности, которые были достигнуты во время общения в минувшую субботу.
Владимир Путин подтвердил – он готов оказать помощь республике в случае, если в стране обострится ситуация в части внешней угрозы. Об этом сообщает "БелТа". Также российский президент высказал Лукашенко свое видение ситуации в Белоруссии.
Напомним, накануне Путин и Лукашенко уже проводили телефонный разговор. Сообщается, что российский лидер выразил готовность оказать помощь республике, если это потребуется. Однако, по некоторым данным, белорусский президент договорился и о политическом убежище в России, если его свергнут с поста.
Сегодня в Минске проходят сразу две акции: одна "За" Лукашенко, другая против. Текстовая трансляция с места событий доступна по ссылке.

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