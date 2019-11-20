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Лукашенко и Путин схватятся в борьбе за российско-белорусское "царство" - Badische Zeitung
20 ноября 2019, 07:54 • 165 • Политика
Досрочные парламентские выборы в Белоруссии имели для неё особое значение, пишет Badische Zeitung. "Неоспоримый диктатор" Александр Лукашенко не только получил "послушный парламент", но и послал этим "сигнал Москве" перед предстоящей борьбой за российско-белорусское "царство", считает немецкое издание.
Оппозиционным политикам не удалось пройти в белорусский парламент, Лукашенко набрал туда исключительно своих сторонников, подчеркивает немецкая газета. Тем самым белорусский лидер показал Москве, что намерен максимально поднять ставки в предстоящем торге за условия интеграции двух стран, считает журналист.
По мнению автора, российский лидер Владимир Путин якобы хочет основать российско-белорусский "гражданский мир" на новом фундаменте. Однако Лукашенко видит в этом угрозу, поэтому "вооружается для борьбы с Путиным", пишет издание.
Наблюдатели в Минске убеждены, что белорусский президент перенёс парламентские выборы на год раньше для того, чтобы показать Москве свою исключительную власть в стране, отмечает журналист.
Что касается предстоящих переговоров с Владимиром Путиным, которые пройдут 8 декабря, Александр Лукашенко и вовсе заявил на днях: "Ни один документ мною не будет утверждён и подписан, если он будет противоречить конституции и фундаментальным принципам жизни нашего общества. А самые главные принципы - это суверенитет, независимость нашего государства".
Однако эксперты в Москве и Минске допускают такой сценарий, по которому Путин может сместить Лукашенко с его должности. Это нужно главе Кремля для того, чтобы стать президентом российско-белорусского союза и пробыть им как минимум ещё два срока, полагают авторы.
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