Лукашенко и Путин схватятся в борьбе за российско-белорусское "царство" - Badische Zeitung

Оппозиционным политикам не удалось пройти в белорусский парламент, Лукашенко набрал туда исключительно своих сторонников, подчеркивает немецкая газета. Тем самым белорусский лидер показал Москве, что намерен максимально поднять ставки в предстоящем торге за условия интеграции двух стран, считает журналист.

По мнению автора, российский лидер Владимир Путин якобы хочет основать российско-белорусский "гражданский мир" на новом фундаменте. Однако Лукашенко видит в этом угрозу, поэтому "вооружается для борьбы с Путиным", пишет издание.

Наблюдатели в Минске убеждены, что белорусский президент перенёс парламентские выборы на год раньше для того, чтобы показать Москве свою исключительную власть в стране, отмечает журналист.

Что касается предстоящих переговоров с Владимиром Путиным, которые пройдут 8 декабря, Александр Лукашенко и вовсе заявил на днях: "Ни один документ мною не будет утверждён и подписан, если он будет противоречить конституции и фундаментальным принципам жизни нашего общества. А самые главные принципы - это суверенитет, независимость нашего государства".

Однако эксперты в Москве и Минске допускают такой сценарий, по которому Путин может сместить Лукашенко с его должности. Это нужно главе Кремля для того, чтобы стать президентом российско-белорусского союза и пробыть им как минимум ещё два срока, полагают авторы.