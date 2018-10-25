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Лукашенко и Порошенко проведут встречу 26 октября

25 октября 2018, 10:39  •  119 • Украина
Президент Белоруссии Александр Лукашенко 26 октября проведёт встречу с украинским лидером Петром Порошенко. Об этом сообщили в пресс-службе белорусского президента.
 
РИА Новости
 

Как уточняется, встреча состоится в рамках форума регионов Белоруссии и Украины.

«До участия и выступлений на основной площадке форума главы государств проведут встречу в формате «один на один», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что первый форум регионов Белоруссии и Украины пройдёт 25—26 октября в Гомеле, участие в мероприятии подтвердили 18 украинских областей.

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