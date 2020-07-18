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Лукашенко и Мишустин пришли к выводу, что коронавирус в Белоруссии менее заразный
18 июля 2020, 12:25 • 68 • В России
На переговорах в Минске премьер Михаил Мишустин и президент Белоруссии Александр Лукашенко не только обсуждали интеграцию двух стран, но и поговорили о коронавирусе.
На встрече Мишустин и Лукашенко были без защитных масок. Михаилу Мишустину коронавирус уже не страшен, поскольку премьер им переболел и выработал иммунитет. Лукашенко в этой ситуации тоже нечего было бояться.
- Ему повезло больше, хотя было сложно, но повезло. Он сейчас не заболеет и никого не заразит, - заметил, горячо обнимая Мишустина Лукашенко.
А потом, обращаясь к российской делегации уточнил: «А вы сами не болели?»
- Они не говорят! - ответил Мишустин.
- Молчат? - удивился Лукашенко, а потом, погрозив пальцем, добавил, - носители!
- Может, и болели, маски не носят, - заметил Мишустин.
- Каждый день сдаем тесты, Александр Григорьевич! Каждый день! - заверил Лукашенко посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев.
- Я тебя не заставляю, дорогой мой! - ответил ему Лукашенко.
- В Беларуссии вирус менее вирулентен! - пошутил Мишустин.
- Понял?! - обратился к Мезенцеву Лукашенко.
Напомним, Лукашенко сильно обиделся, когда Россия приняла решение о закрытии границ с Белоруссией, как сделала это и с другими странами. Лукашенко тогда заявил, что проблема преувеличена. Не стал он отменять и парад Победы 9 мая в Минске. Батька ранее также заявлял, что в борьбе с коронавирусом Белоруссия продемонстрировала «политическое здравомыслие и народную мудрость».
Сейчас в Белоруссии зарегистрированы 65782 человека с положительным тестом на ковид.
Михаил Мишустин принял участие в двусторонней встрече с Александром Лукашенко.
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