Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Российские лётчики отомстили в Сирии
Коронавирус и российская таможня не пускают граждан Украины в Россию
"Сафари на русню" пошло не по плану. Подорвавшихся в Донбассе вычислил...
Украина разрывает минские соглашения и выходит из договорённостей, согласованных...
Главная / В России

Лукашенко и Мишустин пришли к выводу, что коронавирус в Белоруссии менее заразный

18 июля 2020, 12:25  •  68 • В России

На переговорах в Минске премьер Михаил Мишустин и президент Белоруссии Александр Лукашенко не только обсуждали интеграцию двух стран, но и поговорили о коронавирусе.

На встрече Мишустин и Лукашенко были без защитных масок. Михаилу Мишустину коронавирус уже не страшен, поскольку премьер им переболел и выработал иммунитет. Лукашенко в этой ситуации тоже нечего было бояться.

- Ему повезло больше, хотя было сложно, но повезло. Он сейчас не заболеет и никого не заразит, - заметил, горячо обнимая Мишустина Лукашенко.

А потом, обращаясь к российской делегации уточнил: «А вы сами не болели?»

- Они не говорят! - ответил Мишустин.

- Молчат? - удивился Лукашенко, а потом, погрозив пальцем, добавил, - носители!

- Может, и болели, маски не носят, - заметил Мишустин.

- Каждый день сдаем тесты, Александр Григорьевич! Каждый день! - заверил Лукашенко посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев.

- Я тебя не заставляю, дорогой мой! - ответил ему Лукашенко.

- В Беларуссии вирус менее вирулентен! - пошутил Мишустин.

- Понял?! - обратился к Мезенцеву Лукашенко.

Напомним, Лукашенко сильно обиделся, когда Россия приняла решение о закрытии границ с Белоруссией, как сделала это и с другими странами. Лукашенко тогда заявил, что проблема преувеличена. Не стал он отменять и парад Победы 9 мая в Минске. Батька ранее также заявлял, что в борьбе с коронавирусом Белоруссия продемонстрировала «политическое здравомыслие и народную мудрость».

Сейчас в Белоруссии зарегистрированы 65782 человека с положительным тестом на ковид.

Михаил Мишустин принял участие в двусторонней встрече с Александром Лукашенко.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



68
Источник
Похожие новости
18 июля 2020, 09:25
«Ну что, затих протест?!» - Хабаровск снова вышел на улицы
18 июля 2020, 01:25
Русские школы в Киеве с 1 сентября запрещают, а Зеленскому советуют вернуться на сцену
17 июля 2020, 19:25
Через неделю в Хабаровске проснулись коммунисты
18 июля 2020, 01:25
Почему Армения с Азербайджаном постреляют и разойдутся. Но будут винить Россию
18 июля 2020, 00:55
«Надёжная защита от вероятного нападения»: как развивается программа по созданию атомных подводных лодок класса «Борей»
17 июля 2020, 17:55
«Планировал применение зажигательных устройств»: ФСБ сообщила о предотвращённом теракте в Хабаровске
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
17 июля 2020, 02:00
Перебросите ракеты под бок России - ждите ответа: ЕС получил жёсткое предупреждение. Пока от МИД
12 июля 2020, 20:00
Около сотни омоновцев вошли в администрацию Хабаровска: "Завтра будет очень интересно"
13 июля 2020, 01:00
"Даже не смешно": Политолог показал, как организовали митинг в Хабаровске
14 июля 2020, 10:07
Ужасное безумие: в Германии опубликовали дикий бред о жизни России
13 июля 2020, 10:00
"Равенства нет". Евросоюз преподал урок экономики Украине
15 июля 2020, 05:00
Карта распада России: Сценарий раскола написали за рубежом
11 июля 2020, 21:00
Как Россия до сих пор цела? На Украине проверили в деле "ракетные комплексы унижения"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.