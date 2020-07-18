Лукашенко и Мишустин пришли к выводу, что коронавирус в Белоруссии менее заразный

На переговорах в Минске премьер Михаил Мишустин и президент Белоруссии Александр Лукашенко не только обсуждали интеграцию двух стран, но и поговорили о коронавирусе.

На встрече Мишустин и Лукашенко были без защитных масок. Михаилу Мишустину коронавирус уже не страшен, поскольку премьер им переболел и выработал иммунитет. Лукашенко в этой ситуации тоже нечего было бояться.

- Ему повезло больше, хотя было сложно, но повезло. Он сейчас не заболеет и никого не заразит, - заметил, горячо обнимая Мишустина Лукашенко.

А потом, обращаясь к российской делегации уточнил: «А вы сами не болели?»

- Они не говорят! - ответил Мишустин.

- Молчат? - удивился Лукашенко, а потом, погрозив пальцем, добавил, - носители!

- Может, и болели, маски не носят, - заметил Мишустин.

- Каждый день сдаем тесты, Александр Григорьевич! Каждый день! - заверил Лукашенко посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев.

- Я тебя не заставляю, дорогой мой! - ответил ему Лукашенко.

- В Беларуссии вирус менее вирулентен! - пошутил Мишустин.

- Понял?! - обратился к Мезенцеву Лукашенко.

Напомним, Лукашенко сильно обиделся, когда Россия приняла решение о закрытии границ с Белоруссией, как сделала это и с другими странами. Лукашенко тогда заявил, что проблема преувеличена. Не стал он отменять и парад Победы 9 мая в Минске. Батька ранее также заявлял, что в борьбе с коронавирусом Белоруссия продемонстрировала «политическое здравомыслие и народную мудрость».

Сейчас в Белоруссии зарегистрированы 65782 человека с положительным тестом на ковид.

Михаил Мишустин принял участие в двусторонней встрече с Александром Лукашенко.

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