Лукашенко и Эрдоган обсудили "вопросы войны и мира"

Президенты Турции и Белоруссии провели переговоры по ситуации вокруг Украины.

После звонка президента Франции Эммануэля Макрона в Белоруссию с Александром Лукашенко связался и турецкий лидер Реджеп Эрдоган. Как сообщает белорусское информагентство "Белта", лидеры двух стран обсудили "события в центре Европы и в связи с этим вопросы войны и мира".

Отмечается, что турецкого лидера интересовали также и переговоры между представителями России и Украины. Напомним, что многочасовые переговоры в Гомельской области завершились тем, что делегаты отправились в Киев и Москву для проведения дополнительных консультаций. Вскоре ожидается, что состоится второй раунд переговоров между Украиной и Россией.

По информации Минска, президент Турции в беседе с Александром Лукашенко заявил о готовности всячески способствовать урегулированию конфликта на Украине. Глава Белоруссии, в свою очередь, отметил, что эта позиция полностью совпадает с видением Минска.

Кроме того, пишут белорусские журналисты, значительную часть времени в разговоре, который длился более часа, уделили вопросам санкционной политики со стороны Запада в отношении Белоруссии и России.

Напомним, что ранее Турция запретила проход военным кораблям через проливы. В МИД Турции заявили, что об этом требовании предупреждены все прибрежные и неприбрежные страны.