Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Впервые за десятилетия: В ООН приняли историческое решение по Украине
Бои в Николаеве: штурмуют позиции ВСУ, украинцы пытаются удержать город с помощь...
Путин дал Западу шанс: Делягин менее чем за 2 минуты объяснил реальную обстановк...
Зеленский нашёл "альтернативу" прямым переговорам с Россией
Главная / Политика

Лукашенко и Эрдоган обсудили "вопросы войны и мира"

01 марта 2022, 01:35  •  17 • Политика
Президенты Турции и Белоруссии провели переговоры по ситуации вокруг Украины.
После звонка президента Франции Эммануэля Макрона в Белоруссию с Александром Лукашенко связался и турецкий лидер Реджеп Эрдоган. Как сообщает белорусское информагентство "Белта", лидеры двух стран обсудили "события в центре Европы и в связи с этим вопросы войны и мира".
Отмечается, что турецкого лидера интересовали также и переговоры между представителями России и Украины. Напомним, что многочасовые переговоры в Гомельской области завершились тем, что делегаты отправились в Киев и Москву для проведения дополнительных консультаций. Вскоре ожидается, что состоится второй раунд переговоров между Украиной и Россией.
По информации Минска, президент Турции в беседе с Александром Лукашенко заявил о готовности всячески способствовать урегулированию конфликта на Украине. Глава Белоруссии, в свою очередь, отметил, что эта позиция полностью совпадает с видением Минска.
Кроме того, пишут белорусские журналисты, значительную часть времени в разговоре, который длился более часа, уделили вопросам санкционной политики со стороны Запада в отношении Белоруссии и России.
Напомним, что ранее Турция запретила проход военным кораблям через проливы. В МИД Турции заявили, что об этом требовании предупреждены все прибрежные и неприбрежные страны.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


17
Источник
Похожие новости
28 февраля 2022, 19:45
Три раунда на Припяти. Переговоры России и Украины завершены – СМИ
28 февраля 2022, 21:30
Мощный взрыв сотряс Киев. Украинцы делятся видео
28 февраля 2022, 21:30
Почему соратник Зеленского пришел в кепке? На Украине пояснили
28 февраля 2022, 21:30
Запад не остановится на Украине. "Страны СНГ под прицелом" – политолог
28 февраля 2022, 21:30
Четвёртый день спецоперации на Украине: Оружие сложили ещё 110 бойцов ВСУ
28 февраля 2022, 23:15
Девять европейских стран выступили за немедленное включение Украины в ЕС
Новости партнеров
 
Выбор дня
28 февраля 2022, 23:15
Девять европейских стран выступили за немедленное включение Украины в ЕС
28 февраля 2022, 23:15
Развёртывание сил реагирования - внезапное заявление от военного комитета НАТО
28 февраля 2022, 22:05
Сенатор рассказал об ожиданиях от переговоров между Россией и Украиной
28 февраля 2022, 23:15
Западные санкции скоро ударят по карманам европейцев. Чижов предупредил: готовьтесь
28 февраля 2022, 23:15
"Это плохая идея": Псаки объяснила, почему Байден отказался закрывать небо ...
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
22 февраля 2022, 13:25
Зеленский предложил радикальный шаг против России
23 февраля 2022, 02:50
Прямо под окнами посольства США: Москва наглядно показала, что своих не бросает
24 февраля 2022, 03:20
Паника Зеленского: президент Украины обратился к гражданам России по-русски
22 февраля 2022, 07:35
США оставили две загадки в призыве к Зеленскому бежать из Киева
26 февраля 2022, 10:45
Роскосмос наносит двойной ответный удар за санкции
28 февраля 2022, 10:15
Запад доигрался. Журналист из США раскрыл истинные причины спецоперации Путина
27 февраля 2022, 01:55
"Киев сожгут. Буквально": Запашный по-простому объяснил трусость Зеленского
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2022 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.