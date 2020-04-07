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Лукашенко грубо осадил требующих ввести карантин: "Жрать что будем?"
07 апреля 2020, 20:35 • 27 • Политика
Александр Лукашенко грубо осадил жителей Белоруссии, требующих ввести карантин в связи с распространением коронавирусной инфекции. "Жрать что будем?" - спросил он.
Лукашенко ответил 150 тысячам граждан страны, которые обратились во Всемирную организацию здравоохранения из-за ситуации с коронавирусом в Белоруссии.
"Комендантский час и прочее, слушайте, это проще всего - это мы сделаем в течение суток. Но жрать что будем?!" - сказал он.
Лукашенко подчеркнул, что карантинные меры ударят по экономике и внесут раскол в общество в случае сохранения зарплат для тех, кто не будет работать.
Он добавил, что доить коров "на удалёнке" не получится, а поэтому сельское хозяйство продолжит свою работу.
Ранее Лукашенко в одном из интервью упомянул некоего российского учёного, который якобы сказал, что с коронавирусом нужно бороться физически. Белорусский лидер признался: фраза запомнилась, он стал её анализировать. По мнению президента, физически защитить себя от опасности инфицирования человек может при помощи занятий спортом и пребывания на свежем воздухе. Но многое зависит и от питания.
"Мы на диете сидели, а надо есть жирную пищу. Я тоже ограничивал себя. А сливочное масло надо сейчас есть. Оказывается, жир помогает лёгким бороться с вирусами", - процитировал Александра Лукашенко портал Tut.by.
Белорусский президент рекомендовал другие "проверенные" средства от коронавируса: работа в поле (так как "трактор вылечит всех"), частое посещение бани. Он также советовал "травить водкой" SARS-CoV-2.
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