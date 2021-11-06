Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Украина вновь нарушила перемирие в Донбассе и тут же поплатилась
ВСУ направили на штурм Горловки батальон танков Т-72
Осеннее обострение: Киев намерен объявить мобилизацию и ввести военное положение
"Предатель и ничтожество". Разоблачение, равного которому ещё не было
Главная / Политика

Лукашенко готовится кинуть Путина с конституционной реформой - эксперты

06 ноября 2021, 12:05  •  114 • Политика
Фото: Sergei Ilyin/Kremlin Pool/ Keystone Press Agency/ www.globallookpress.com
Специалисты раскрыли предполагаемый план белорусского президента
Предстоящий референдум по новой конституции Белоруссии, на необходимости которой настаивает российская сторона, планируется уже в феврале, однако власти страны до сих пор не раскрыли, в чем заключаются особенности нового проекта. Эксперты полагают, что Александр Лукашенко готовится кинуть российского президента, поскольку сперва Путин хоть и будет недоволен, но в итоге смирится. Таким мнением поделились они с оппозиционным изданием UDF. 
Как полагает член политсовета ОГП Лев Марголин, белорусскую власть может устроить абсолютно любой результат референдума. Если получится обеспечить достаточную явку и народ проголосует "за", то правительство не будет противиться принятию новой конституции. В противном случае – они разведут перед Москвой руками: "никакие изменения народу не нужны". 
Марголин считает, что проблемы с согласованием проекта новой конституции сказываются на отношениях с Россией – именно поэтому в качестве своеобразного сигнала Путин до сих пор не нанес официальный визит в Минск, посылая туда лишь своих представителей. По его мнению, если референдум в Белоруссии провалится, то Россия обязательно накажет страну последствиями. 
"Москва воспримет эту ситуацию так, что Лукашенко приложил недостаточно усилий для того, чтобы утвердить новый основной закон. Будут предприняты соответствующие меры – в том числе на уровне финансов, нефти и газа", – прогнозирует эксперт.
Однако у Лукашенко на этот счет совсем иная точка зрения. Президент предпочитает решать проблемы по мере их возникновения. Он полагает, что в случае непринятия новой конституции Путин, конечно, будет недоволен, но ему придется каким-то образом смириться, считает Марголин. 
"Москва хотела бы найти более приемлемую для себя кандидатуру, чем Лукашенко. Но вместе с тем, сделать это будет очень сложно. Возможно, в Кремле склоняются к мысли, что Лукашенко может остаться у власти, если выполнит обещанное и откажется от части полномочий", – заключил политический деятель Виктор Корнеенко. 
Ранее беглый политолог Дмитрий Болкунец заявил, что Лукашенко может подставить Россию и отказаться от выполнения достигнутых до этого договоренностей. 

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





114
Источник
Похожие новости
06 ноября 2021, 00:25
"Таинственные действия" у Украины вызвали панику в Пентагоне: "Призываем Россию быть более понятной"
06 ноября 2021, 02:10
Вскрылся смертельный диагноз у президента. Его хирург ответил "конкретно"
06 ноября 2021, 02:10
Захарова ответила "вспыхнувшему" Лондону его же оружием: "Потрясены насилием против мирных"
06 ноября 2021, 09:45
После визита в Москву - срочный звонок Зеленскому: CNN рассекретил планы ЦРУ
06 ноября 2021, 00:25
Тюремную "голодовку" Саакашвили разоблачил министр: "Есть доказательства"
06 ноября 2021, 06:15
Политолог о проблемах Зеленского: "Кто не мёрзнет, тот москаль"
Новости партнеров
 
Выбор дня
06 ноября 2021, 00:25
"Таинственные действия" у Украины вызвали панику в Пентагоне: "Призыва...
06 ноября 2021, 02:10
Вскрылся смертельный диагноз у президента. Его хирург ответил "конкретно"
06 ноября 2021, 02:10
Захарова ответила "вспыхнувшему" Лондону его же оружием: "Потрясены на...
06 ноября 2021, 09:45
После визита в Москву - срочный звонок Зеленскому: CNN рассекретил планы ЦРУ
06 ноября 2021, 00:25
Тюремную "голодовку" Саакашвили разоблачил министр: "Есть доказательст...
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
04 ноября 2021, 21:35
Украина вновь нарушила перемирие в Донбассе и тут же поплатилась
31 октября 2021, 18:55
США ждут русских на границе России и Украины
02 ноября 2021, 14:40
Генерал ВСУ "успокоил" пугающих войной с Россией: "Вопрос не суток – часов. Понимаете?!"
30 октября 2021, 18:25
Эксперт объяснил на колбасе проблему с русским газом. Норкин подсказал решение
02 ноября 2021, 05:20
"Газпром" может выставлять любую цену": Украинский политолог назвал роковую ошибку Киева
31 октября 2021, 18:55
Сергей Лавров встретился с Джо Байденом. Заявление по итогам заняло 4 секунды
02 ноября 2021, 03:00
"Противопоставить России нечего": Эксперт объяснил, почему у кораблей НАТО нет шансов в Чёрном море
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.