Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Спецназ ВСУ пробился в Белгородскую область и расстрелял русских пограничников -...
Запад начал зачистку украинских олигархов
Азербайджанцы оправдали казнь армянского старика и набросились на военкора: &quo...
Раскрыта причина попытки прорыва украинских диверсантов в Россию
Главная / В мире

Лукашенко готовится к локдауну? Белоруссия частично закрывает границы

11 декабря 2020, 03:35  •  75 • В мире
Белоруссия частично закрывает границы. Выезжать из страны запретят, а въезжать можно будет только со справкой и обязательством оставаться на самоизоляции. Александр Лукашенко готовится к локдауну?
Совет министров Белоруссии внёс изменения в документ от 8 апреля, в котором прописаны меры предотвращения распространения коронавирусной инфекции. Постановление уже опубликовано и вступит в силу через 10 дней.
В документе говорится о временном закрытии государственной наземной границы на выезд. Покидать страну нельзя будет гражданам Белоруссии, а также иностранцам, у которых есть разрешение постоянно или временно жить на территории страны.
Ограничение будет действовать во всех пунктам упрощённого пропуска, в речных портах, на станциях и железнодорожных вокзалах, а также автодорожных пунктах пропуска.
На въезд запрета нет, но приезжающие в страну обязаны соблюдать режим самоизоляции в течение 10 дней после пересечения госграницы. У детей старше шести лет и взрослых должна быть справка об отсутствии COVID-19.
Александр Лукашенко готовится к локдауну? Такая информация не была обнародована официальными лицами. Напомним, что весной жёсткие ограничения в Белоруссии не вводились.
Несколько недель назад министерство здравоохранения этой страны объявило, что все лаборатории перепрофилирует, чтобы там могли делать ПЦР-анализ на коронавирус. Почти полтора месяца добровольцам из числа граждан Белоруссии вводят российскую вакцину "Спутник V".
Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, в Белоруссии коронавирус обнаружен у 152,4 тысячи жителей. Это 1,6% от общего числа граждан. 129,9 тысячи сумели победить болезнь, 1,23 тысячи умерли.
Обсудить
Читать комментарии

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



75
Источник
Похожие новости
10 декабря 2020, 20:15
"Прошлым вечером было два случая": В Европе начали колоть вакцину Pfizer, но что-то пошло не так
10 декабря 2020, 12:55
Тайна приоткрылась: Орудие убийства иранского физика-ядерщика вывело на НАТО
10 декабря 2020, 09:15
Украинцев обязали сидеть дома после новогодних праздников: Объяснили коротким иностранным словом
10 декабря 2020, 09:15
Жареными гусями объелись: Гнездом коррупции оказались США
10 декабря 2020, 23:55
"Россия - зло, Путин ужасный... Далее визг": Нарезка украинского ТВ претендует на анекдот года
10 декабря 2020, 11:05
Вакцинация от COVID-19 для всех будет бесплатной: Благородный жест короля Марокко оценили подданные
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
09 декабря 2020, 23:10
Глазьев задал жёсткий вопрос Силуанову. Хамский ответ министра оценил Делягин
08 декабря 2020, 11:25
Спецназ ВСУ пробился в Белгородскую область и расстрелял русских пограничников - "АС Донбасса"
07 декабря 2020, 10:40
Соловьёв напомнил коронный анекдот Никиты Михалкова: "Как эти русские узнали..."
05 декабря 2020, 00:00
Могли ли турки вскрыть русские С-400? Военный эксперт ответил однозначно: "Конечно…"
07 декабря 2020, 01:30
США официально поблагодарили ВСУ за войну в Донбассе
06 декабря 2020, 11:45
Время есть до Нового года: Киев предъявил Москве ультиматум
04 декабря 2020, 22:10
Ветеран "Альфы" назвал причину инцидента на границе Украины и России
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.