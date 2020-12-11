Лукашенко готовится к локдауну? Белоруссия частично закрывает границы

Совет министров Белоруссии внёс изменения в документ от 8 апреля, в котором прописаны меры предотвращения распространения коронавирусной инфекции. Постановление уже опубликовано и вступит в силу через 10 дней.

В документе говорится о временном закрытии государственной наземной границы на выезд. Покидать страну нельзя будет гражданам Белоруссии, а также иностранцам, у которых есть разрешение постоянно или временно жить на территории страны.

Ограничение будет действовать во всех пунктам упрощённого пропуска, в речных портах, на станциях и железнодорожных вокзалах, а также автодорожных пунктах пропуска.

На въезд запрета нет, но приезжающие в страну обязаны соблюдать режим самоизоляции в течение 10 дней после пересечения госграницы. У детей старше шести лет и взрослых должна быть справка об отсутствии COVID-19.

Александр Лукашенко готовится к локдауну? Такая информация не была обнародована официальными лицами. Напомним, что весной жёсткие ограничения в Белоруссии не вводились.

Несколько недель назад министерство здравоохранения этой страны объявило, что все лаборатории перепрофилирует, чтобы там могли делать ПЦР-анализ на коронавирус. Почти полтора месяца добровольцам из числа граждан Белоруссии вводят российскую вакцину "Спутник V".

Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, в Белоруссии коронавирус обнаружен у 152,4 тысячи жителей. Это 1,6% от общего числа граждан. 129,9 тысячи сумели победить болезнь, 1,23 тысячи умерли.