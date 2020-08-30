Лукашенко готовит "важные заявления" по отношениям с Россией. Ждём объединение стран?

Политтехнолог Марат Баширов на своём авторском Telegram-канале "Политджойстик" прокомментировал анонс грядущей встречи президента РФ Владимира Путина с белорусским коллегой Александром Лукашенко.

Как стало известно из сообщения пресс-службы Кремля, последний вскоре отправится в Москву, где между лидерами государств состоятся переговоры. Об этом они договорились в ходе телефонной беседы 30 августа.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков отметил в комментарии для ТАСС, что точная дата визита Лукашенко будет выбрана дополнительно. Ориентировочно лидеры стран договорились провести встречу в ближайшие несколько недель.

В заявлении Кремля между тем также отмечалось, что в разговоре оба президента выразили устремление на дальнейшее развитие союзных отношений и партнёрства по целому ряду направлений.

Во время визита будут сделаны важные заявления относительно будущих отношений между странами, - написал "Политджойстик".

Напомним, с конца предыдущего года вновь активизировались переговоры между Москвой и Минском по теме углублённой интеграции России и Белоруссии, которая обсуждается представителями государств ещё с 1999-го.