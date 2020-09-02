Лукашенко готовит ответный удар: Политолог не исключил закрытия границ с Прибалтикой

Политолог Юрий Самонкин в комментарии для Nation News оценил заявление белорусского лидера Александра Лукашенко по поводу возможного закрытия границ с Европой.

Ранее президент республики заявил об этой мере как о вероятном ответе на санкции со стороны прибалтийских стран. Так, Таллин, Вильнюс и Рига до этого внесли Лукашенко и ещё 29 белорусских политиков в "чёрный список" лиц, которым запрещён въезд на их территорию.

Самонкин предположил, что блокада, о которой говорил глава Белоруссии, как раз может коснуться самих Литвы и Латвии, граничащих с республикой. Президент подчёркивал, что такая мера нанесёт логистический ущерб торговым связям между странами Западной и Восточной Европы.

Политолог заметил, что закрытие границ с Прибалтикой было бы логично ещё и потому, что именно там концентрируются политические силы, которые пытаются вмешиваться в ситуацию в Белоруссии.