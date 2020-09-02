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Лукашенко готовит ответный удар: Политолог не исключил закрытия границ с Прибалтикой

02 сентября 2020, 04:25  •  63 • Политика
Политолог Юрий Самонкин заметил, что президент Белоруссии Александр Лукашенко готовит ответный удар после "чёрных списков" Латвии, Литвы и Эстонии. Эксперт не исключил возможного закрытия границ с Прибалтикой.
Политолог Юрий Самонкин в комментарии для Nation News оценил заявление белорусского лидера Александра Лукашенко по поводу возможного закрытия границ с Европой.
Ранее президент республики заявил об этой мере как о вероятном ответе на санкции со стороны прибалтийских стран. Так, Таллин, Вильнюс и Рига до этого внесли Лукашенко и ещё 29 белорусских политиков в "чёрный список" лиц, которым запрещён въезд на их территорию.
Самонкин предположил, что блокада, о которой говорил глава Белоруссии, как раз может коснуться самих Литвы и Латвии, граничащих с республикой. Президент подчёркивал, что такая мера нанесёт логистический ущерб торговым связям между странами Западной и Восточной Европы.
Политолог заметил, что закрытие границ с Прибалтикой было бы логично ещё и потому, что именно там концентрируются политические силы, которые пытаются вмешиваться в ситуацию в Белоруссии.
Тихановская получает инструкции из-за рубежа, поэтому Латвия, Литва и Эстония могут быть неким форпостом для подготовки белорусской оппозиции, - заметил Самонкин.

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