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Лукашенко готовит ответ на "бандитские санкции" Запада

12 января 2021, 12:55  •  25 • Политика
Александр Лукашенко. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Глава Белоруссии поручил правительству разработать встречные меры
Ряд белорусских предприятий пострадали из-за экономических ограничений со стороны Евросоюза. По этой причине "бандитские санкции" должны быть встречены аналогичным ответом, заявил сегодня, 12 января, президент республики Александр Лукашенко в ходе доклада вице-премьера Юрия Назарова и главы Минпрома Белоруссии Петра Пархомчика.
В ходе доклада членов правительства республики Лукашенко поручил решить вопрос о встречных санкциях главе правительства Белоруссии Роману Головченко. По словам лидера, Минск должен дать симметричный ответ с соответствующей реакцией после того, как будет представлен полный список государств, проголосовавших за экономические ограничения в отношении белорусских предприятий.
Президент также отметил, что в настоящее время в государстве работают тысячи иностранных предприятий, что должны были понимать и главы стран, выступивших за санкции против Белоруссии.
"Если они сделали такие шаги и начинают нас наклонять, мы должны ответить", – считает Лукашенко.
По словам главы республики, Минск уже не боится подобных мер и готов в ответ "показывать зубы". Тем не менее, власти должны оказать поддержку национальным предприятиям, таким как МЗКТ и "Амкодор", передает БелТА.
В декабре стало известно о том, что одно из дочерний предприятий "Белорусской нефтяной компании" прекратило экспортировать сырье через Литву.

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