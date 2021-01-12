Лукашенко готовит ответ на "бандитские санкции" Запада

Александр Лукашенко. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com

Глава Белоруссии поручил правительству разработать встречные меры

Ряд белорусских предприятий пострадали из-за экономических ограничений со стороны Евросоюза. По этой причине "бандитские санкции" должны быть встречены аналогичным ответом, заявил сегодня, 12 января, президент республики Александр Лукашенко в ходе доклада вице-премьера Юрия Назарова и главы Минпрома Белоруссии Петра Пархомчика.

В ходе доклада членов правительства республики Лукашенко поручил решить вопрос о встречных санкциях главе правительства Белоруссии Роману Головченко. По словам лидера, Минск должен дать симметричный ответ с соответствующей реакцией после того, как будет представлен полный список государств, проголосовавших за экономические ограничения в отношении белорусских предприятий.

Президент также отметил, что в настоящее время в государстве работают тысячи иностранных предприятий, что должны были понимать и главы стран, выступивших за санкции против Белоруссии.

"Если они сделали такие шаги и начинают нас наклонять, мы должны ответить", – считает Лукашенко.

По словам главы республики, Минск уже не боится подобных мер и готов в ответ "показывать зубы". Тем не менее, власти должны оказать поддержку национальным предприятиям, таким как МЗКТ и "Амкодор", передает БелТА.

В декабре стало известно о том, что одно из дочерний предприятий "Белорусской нефтяной компании" прекратило экспортировать сырье через Литву.