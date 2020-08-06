Лукашенко готовит новый альянс с Киевом и Вашингтоном

Александр Лукашенко. Фото: Alex Halada/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com

Белорусский лидер смотрит в сторону Запада уже последние полтора года

Белоруссия решила переориентировать свою внешнюю политику в сторону сближения с Украиной. Об этом заявил председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков, комментируя поручение президента Республики Александра Лукашенко пригласить генпрокуроров России и Незалежной для рассмотрения вопроса с задержанными под Минском 33 россиянами.

По мнению нашего сенатора, такой шаг бацьки играет на руку Киеву. Белорусский лидер таким образом посылает сигнал Украине, Европе и США о том, что он может сблизиться с Киевом или войти в некий ситуативный альянс, предполагает Пушков. Он отметил, что данный курс Минск ведет уже последние полтора года.



"Его смысл заключается в том, чтобы отдалить позиции Белоруссии и России, а по каким-то вопросам – противопоставить их. Также Лукашенко дает сигнал США о том, что он хочет нарастить уровень взаимодействия с ними", – сказал сенатор изданию "Взгляд".

Пушков считает, что Вашингтон ведет большую геополитическую игру по распространению своего влияния на Минск, и в Штатах увидели что бацька готов им подыграть. При этом Лукашенко думает, что может взять под контроль эту игру. Однако задача американцев "воспользоваться креном" белорусского лидера в сторону Запада и Незалежной, чтобы "подготовиться к смене режима" в Республике

По словам сенатора, с Лукашенко будут заигрывать также, как с свергнутым в ходе госпереворота президентом Украины Виктором Януковичем, а потом "они сочтут его обузой и начнут поддержку оппозиционных сил".

Напомним, ранее сегодня глава Белоруссии дал поручение пригласить в страну генпрокуроров России и Украины для разбирательства в ситуации с задержанными "33 богатырями" из РФ. Лукашенко заявил, что если никто не приедет, он решит вопрос самостоятельно.

