Лукашенко готов признать Крым. Жалоба Путину оказалась с намёком

Президент Белоруссии Александр Лукашенко готов признать Крым. Озвученная им жалоба президенту России Владимиру Путину оказалась неприятным намёком для Украины.

Лукашенко пожаловался членам Госсовета Союзного государства на Путина. Белорусский лидер обиделся, что президент России поехал в Севастополь один и не пригласил его с собой.

Владимир Владимирович мне всё обещал, что возьмёт с собой в Крым, покажет, что там нового, по дороге провезёт. Но вот сегодня один уехал и меня с собой не пригласил,

- отметил он.

Лукашенко также как бы невзначай упомянул, что Украина запретила белорусам летать в Крым, хотя у Минска есть свои активы на полуострове.

Отметим, что заявление президента Белоруссии о возможности посетить Крым по приглашению Путина может свидетельствовать о готовности страны признать полуостров частью России. Это резко контрастирует с недавними словами Лукашенко. В августе политик заявлял, что признает Крым только после того, как русские олигархи начнут размещать в регионе свой бизнес.

Путин в четверг посетил Севастополь, где возложил цветы к памятнику жертвам Гражданской войны.

Напомним, что Крым воссоединился с Россией после народного референдума в 2014 году. Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что отказ Украины и западных стран признавать решение крымчан является нарушением права народа на самоопределение.