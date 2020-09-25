Лукашенко готов потратить российский кредит на строительство под Санкт-Петербургом

Александр Лукашенко. Фото: Kremlin Pool/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com

Минск начинает интеграцию с Москвой за счет появления общих объектов

Россия и Белоруссия могут вместе создать морской терминал в Ленинградской области. С таким предложением обратился президент Александр Лукашенко к губернатору российского региона Александру Дрозденко в пятницу, 25 сентября.

По словам Лукашенко, новый порт очень нужен обеим странам, поскольку в сложившейся ситуации необходимо менять пути и способы поставок товаров из-за рубежа. Сейчас главный вопрос, который останавливает Минск от переключения путей доставки на Россию, – это "железнодорожные тарифы и перевалка в портах", указал Лукашенко. Решить проблему поможет общий порт.

Президент Белоруссии рассказал Дрозденко, что уже обсуждал этот момент с российским коллегой Владимиром Путиным. Тот, по мсловам Лукашенко, "загорелся" этой идеей, тем более что Минск готов "скооперироваться".

"Я ему даже предложил финансовое решение: все, что мы сэкономим на атомной станции, которая строится за счет кредитов РФ, мы готовы вложить в порт", - передает "БелТА".

Белорусская атомная электростанция строится в Гродненской области Белоруссии российскими специалистами на кредитные средства, выделенные Москвой Минску. По договоренности, Белоруссия получила $10 млрд под 3,3% годовых с началом погашения в апреле 2023 года.

Начало эксплуатации первого энергоблока БелАЭС запланировано на первый квартал 2021 года. Топливо туда уже загружается.

На днях Лукашенко предложил направить белорусских строителей на возведение космодрома "Восточный".