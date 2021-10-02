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Лукашенко гарантировал авиабезопасность, но предупредил: История с Протасевичем может повториться
02 октября 2021, 18:29 • 129 • Политика
Президент Белоруссии Александр Лукашенко гарантировал западным странам авиабезопасность, но предупредил, что история с Романом Протасевичем может в любой момент повториться.
По словам главы государства, пересекающим воздушное пространство Белоруссии зарубежным самолётам ничего не угрожает. Однако Минск оставляет за собой право посадить воздушное судно, если возникнет угроза безопасности.
- отметил Лукашенко, выступая в эфире телеканала CNN.
Напомним, что в мае белорусские диспетчеры сообщили пилотам самолёта ирландской авиакомпании Ryanair, выполнявшего рейс Афины - Вильнюс, о возможном нахождении бомбы на борту. Экипаж принял решение совершить экстренную посадку в Минске. Как только воздушное судно приземлилось, на борт поднялись представители правоохранительных органов, которые задержали основателя Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича.
Во время массовых протестов в Белоруссии находящаяся в Польше редакция NEXTA призывала людей выходить на незаконные митинги, а также к свержению власти и сливала личные данные белорусских силовиков.
Запад тогда обвинил Белоруссию в "государственном терроризме", хотя в 2013 году власти США сделали то же самое. ЦРУ потребовало посадки самолёта экс-президента Боливии Эво Моралеса в Вене, поскольку считало, будто на борту может скрываться Эдвард Сноуден.
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