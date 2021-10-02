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Лукашенко гарантировал авиабезопасность, но предупредил: История с Протасевичем может повториться

02 октября 2021, 18:29  •  129 • Политика
Президент Белоруссии Александр Лукашенко гарантировал западным странам авиабезопасность, но предупредил, что история с Романом Протасевичем может в любой момент повториться.
По словам главы государства, пересекающим воздушное пространство Белоруссии зарубежным самолётам ничего не угрожает. Однако Минск оставляет за собой право посадить воздушное судно, если возникнет угроза безопасности.
Если вы боитесь летать над нашей территорией, могу гарантировать полную безопасность… Но любой самолёт будет посажен, если мы почувствуем угрозу. Точно так же и вы поступите, это норма,
- отметил Лукашенко, выступая в эфире телеканала CNN.
Напомним, что в мае белорусские диспетчеры сообщили пилотам самолёта ирландской авиакомпании Ryanair, выполнявшего рейс Афины - Вильнюс, о возможном нахождении бомбы на борту. Экипаж принял решение совершить экстренную посадку в Минске. Как только воздушное судно приземлилось, на борт поднялись представители правоохранительных органов, которые задержали основателя Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича.
Во время массовых протестов в Белоруссии находящаяся в Польше редакция NEXTA призывала людей выходить на незаконные митинги, а также к свержению власти и сливала личные данные белорусских силовиков.
Запад тогда обвинил Белоруссию в "государственном терроризме", хотя в 2013 году власти США сделали то же самое. ЦРУ потребовало посадки самолёта экс-президента Боливии Эво Моралеса в Вене, поскольку считало, будто на борту может скрываться Эдвард Сноуден.

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