|
Лукашенко: Если в Польше появятся «лишние» военные базы, мы с Россией будем отвечать
05 ноября 2018, 01:54 • 62 • В России
Поляки предложили США разместить на постоянной основе бронетанковую дивизию. Все расходы - а это около двух миллиардов долларов - они пообещали взять на себя. И вот президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о разговоре с министром иностранных дел Польши. Глава государства объяснил ему: если Варшава примет американских военных, то Москве и Минску придется отвечать.
- Я министру иностранных дел сказал - он выступал у нас в Минске: мы с вами воевать не собираемся. Поэтому не надо создавать лишние базы. В противном случае мы с россиянами должны будем отвечать. Значит, мы будем вынуждены что-то размещать, чтобы вам противодействовать, - объяснил Лукашенко белорусским журналистам.
Военный эксперт уверен, что лучший ответ – создание российской авиабазы в Белоруссии.
- Самый эффективный и адекватный ответ – это создание российской военной базы на территории Белоруссии, - рассказал «КП» главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко. - Это будет авиабаза, где Россия разместит группировку современных истребителей, оснащенных высокоточными средствами поражения. Такой формат будет лучшим ответом на действия США и Польши. Плюс в рамках Союзного государства это будет эффективное решение. Поэтому ждем, когда президент Лукашенко подпишет разрешение с Россией. Это послужит на укрепление суверенитета наших государств. На мнение Запада внимания обращать не нужно. Мы самодостаточная страна.
Подпишитесь на нас
62
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Новости партнеров
|
02 ноября 2018, 00:45
|
30 октября 2018, 20:54
|
01 ноября 2018, 18:09
|
01 ноября 2018, 11:39
|
31 октября 2018, 01:39
|
02 ноября 2018, 20:24
|
31 октября 2018, 12:54