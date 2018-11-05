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Лукашенко: Если в Польше появятся «лишние» военные базы, мы с Россией будем отвечать

05 ноября 2018, 01:54  •  62 • В России

Поляки предложили США разместить на постоянной основе бронетанковую дивизию. Все расходы - а это около двух миллиардов долларов - они пообещали взять на себя. И вот президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о разговоре с министром иностранных дел Польши. Глава государства объяснил ему: если Варшава примет американских военных, то Москве и Минску придется отвечать.

- Я министру иностранных дел сказал - он выступал у нас в Минске: мы с вами воевать не собираемся. Поэтому не надо создавать лишние базы. В противном случае мы с россиянами должны будем отвечать. Значит, мы будем вынуждены что-то размещать, чтобы вам противодействовать, - объяснил Лукашенко белорусским журналистам.

Военный эксперт уверен, что лучший ответ – создание российской авиабазы в Белоруссии.

- Самый эффективный и адекватный ответ – это создание российской военной базы на территории Белоруссии, - рассказал «КП» главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко. - Это будет авиабаза, где Россия разместит группировку современных истребителей, оснащенных высокоточными средствами поражения. Такой формат будет лучшим ответом на действия США и Польши. Плюс в рамках Союзного государства это будет эффективное решение. Поэтому ждем, когда президент Лукашенко подпишет разрешение с Россией. Это послужит на укрепление суверенитета наших государств. На мнение Запада внимания обращать не нужно. Мы самодостаточная страна.

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