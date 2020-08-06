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Лукашенко: Ельцин жалел о выборе в преемники Путина

06 августа 2020, 21:40  •  49 • Политика
Борис Ельцин и Владимир Путин. Фото: Vladimir Khodakov/Russian Look/www.globallookpress.com
Между нынешним лидером РФ и его предшественником "пролегла трещина"
Первый президент России Борис Ельцин жалел о том, что выбрал своим преемником Владимира Путина. Об этом заявил глава Белоруссии Александр Лукашенко в интервью одиозному украинскому журналисту Дмитрию Гордону.
Как утверждает бацька, после того, как Борис Николаевич оставил свой пост, между ним и Владимиром Владимировичем якобы "пролегла трещина".
"Не хотелось бы мне влазить в их отношения. А то, что он (Ельцин – ред.) сокрушался и жалел, – так я же у него часто бывал. Я его пытался успокоить. Ельцин рассчитывал, что Путин будет бегать к нему и все время советоваться по тому или иному вопросу. Но это невозможно и неприемлемо, и это не для Путина", – заметил Лукашенко.
По его словам, Ельцин был очень недоволен, когда его преемник отказался от содержания военных баз на Кубе и во Вьетнаме. Якобы он был свидетелем, как Борис Николаевич бегал "по коридору" и возмущался этому факту – "просто бесился".
Одновременно сам Лукашенко назвал действующего главу РФ своим старшим братом и "своеобразным человеком".
"Он действительно и по возрасту, и по весу старший брат, но поведение старшего и младшего брата… я считаю, что старший всегда должен младшего поддерживать", – сказал белорусский лидер.
По его признанию, между ним и Путиным "есть определенное напряжение", поскольку они оба – сильные личности. А самой главной чертой, которая ему не нравится у президента России, оказалась та, что тот никому не доверяет. Однако для политика – это "супер", и именно ее бацьке не хватает.
Кроме того, Лукашенко на 100% убежден, что Путин не будет руководить Россией до 2036 года, а найдет того, кто продолжит его курс, пишет РИА "Новости".
Еще Александр Григорьевич весьма ярко оценил личность канцлера ФРГ Ангелы Меркель, назвав немку "волчицей".
"Что-то у него (Путина – ред.) есть, от чего не устаешь. Знаете, в переговорах можно от Ангелы Меркель устать, глядя как они вели переговоры, от нее – да. Ну, это волчица, это Европа потеряет силу – настолько цепкая, настолько въедливая, трудолюбивая", – подчеркнул Лукашенко.
Полное видео интервью выложено на ютюб-канале Гордона.

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