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Лукашенко двумя аргументами осадил бастующих рабочих

17 августа 2020, 14:20  •  283 • Политика
Прибывший на Минский завод колёсных тягачей (МЗКТ) президент Белоруссии Александр Лукашенко двумя аргументами осадил бастующих рабочих.
Во время визита на завод Лукашенко отметил, что знает о тех, кто участвует в протестных акциях или устраивает забастовки. При этом он двумя аргументами прокомментировал эту ситуацию.
"150 на каком-то предприятии, даже 200 (человек - ред.) погоду не делают, во-первых", - отметил он.
Лукашенко добавил, что численность работающих на предприятиях людей зависит от самих рабочих.
"Во-вторых, надо понимать, что "плохой" президент держал лишнюю численность, чтобы людей не выбрасывали на улицу", - сказал он, добавив, что те, "кто хочет работать, пусть работает".
"Не хотят работать, что же, мы их не заставим", - констатировал он.
Как и обещал в субботу Лукашенко, в понедельник, 17 августа, он прибыл на МЗКТ. По данным ТАСС, белорусский президент прибыл на завод на вертолёте.
Параллельно с этим стало известно, что сотни рабочих столичных электротехнического и тракторного заводов выдвинулись к месту прибытия Лукашенко.

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