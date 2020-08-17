Лукашенко двумя аргументами осадил бастующих рабочих

Во время визита на завод Лукашенко отметил, что знает о тех, кто участвует в протестных акциях или устраивает забастовки. При этом он двумя аргументами прокомментировал эту ситуацию.

"150 на каком-то предприятии, даже 200 (человек - ред.) погоду не делают, во-первых", - отметил он.

Лукашенко добавил, что численность работающих на предприятиях людей зависит от самих рабочих.

"Во-вторых, надо понимать, что "плохой" президент держал лишнюю численность, чтобы людей не выбрасывали на улицу", - сказал он, добавив, что те, "кто хочет работать, пусть работает".

"Не хотят работать, что же, мы их не заставим", - констатировал он.

Как и обещал в субботу Лукашенко, в понедельник, 17 августа, он прибыл на МЗКТ. По данным ТАСС, белорусский президент прибыл на завод на вертолёте.

Параллельно с этим стало известно, что сотни рабочих столичных электротехнического и тракторного заводов выдвинулись к месту прибытия Лукашенко.