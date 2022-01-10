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Лукашенко доступно объяснил цель глобального переворота: "Утопить в крови Россию"
10 января 2022, 00:25 • 93 • Политика
Александр Лукашенко просто и понятно объяснил бунты на постсоветском пространстве. На сегодня цель глобального переворота одна: "Утопить в крови Россию". Но если падёт Россия, живого места не останется и от соседей.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в своей рождественской речи наметил тенденции развития Союзного государства, по всей видимости, в новом формате. И эти тенденция, кажется, ускользнула от внимания большинства на фоне событий в Казахстане. Хотя, следует подчеркнуть, именно казахстанский кризис стал фоном для заявления.
Лукашенко подчеркнул, что Белоруссия нацелена на развитие союзничества не только с Россией, но и со всем постсоветским пространством. При этом Россия - центр цивилизации, который следует сохранить. Если противники растопчут Россию, постсоветского пространства просто не будет. Это было ясно после попытки госпереворота в Белоруссии, после сегодняшних бунтов в Казахстане:
Именно поэтому следует быстрее вернуть Украину, ставшую заложницей Запада, считает Лукашенко. Союз независимых государств - структура, которая должна существовать в как можно более широком виде:
Добавим, полная версия речи доступна на сайте президента Белоруссии.
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