Лукашенко доступно объяснил цель глобального переворота: "Утопить в крови Россию"

Александр Лукашенко просто и понятно объяснил бунты на постсоветском пространстве. На сегодня цель глобального переворота одна: "Утопить в крови Россию". Но если падёт Россия, живого места не останется и от соседей.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в своей рождественской речи наметил тенденции развития Союзного государства, по всей видимости, в новом формате. И эти тенденция, кажется, ускользнула от внимания большинства на фоне событий в Казахстане. Хотя, следует подчеркнуть, именно казахстанский кризис стал фоном для заявления.

Лукашенко подчеркнул, что Белоруссия нацелена на развитие союзничества не только с Россией, но и со всем постсоветским пространством. При этом Россия - центр цивилизации, который следует сохранить. Если противники растопчут Россию, постсоветского пространства просто не будет. Это было ясно после попытки госпереворота в Белоруссии, после сегодняшних бунтов в Казахстане:

Казахстан - это попытка атаковать постсоветские государства по периметру России. Им нужно утопить в крови Россию, - сказал Лукашенко, добавив: - Ещё раз повторяю, если рухнет Россия, то мы даже не заметим, где мы окажемся. Через нас просто перешагнут. Как я говорю, в жерновах перемелют и выплюнут.

Именно поэтому следует быстрее вернуть Украину, ставшую заложницей Запада, считает Лукашенко. Союз независимых государств - структура, которая должна существовать в как можно более широком виде:

Нам нужно сохранить центр нашей цивилизации, центр нашего православия и не только. Те земли, которые сегодня находятся в составе Российской Федерации. Вот и вся философия. Я хочу, чтобы вы это понимали, - подчеркнул Лукашенко.

Добавим, полная версия речи доступна на сайте президента Белоруссии.