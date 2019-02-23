Лукашенко доказал свою верность реакцией на ракеты США в Европе - эксперт

Политолог Олег Бондаренко отметил, что своей реакцией на решение США о выходе из ДРСМД, за которым может последовать размещение их ракет в Европе, Александр Лукашенко доказал свою верность России.

Директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко прокомментировал заявление белорусского президента Александра Лукашенко о том, что Минск вместе с Москвой будут вынуждены принять ответные меры, если Вашингтон, выйдя из Договора РСМД, разместит свои ракеты в Европе. Эксперт напомнил, что Белоруссия вместе с Россией, Казахстаном, Арменией и другими странами является активным членом ОДКБ.

Кроме того, Россия и Белоруссия входят в Союзное государство. Поэтому, по словам Бондаренко, та позиция в вопросе размещения американских ракет на территории Европы, которую занял белорусский лидер, является абсолютно закономерной.

"Лукашенко показывает себя настоящим союзником России. Кто бы что ни говорил", – констатировал политолог в беседе с корреспондентом Nation News.

Напомним, что в своем выступлении президент Белоруссии подчеркнул, что одним из самых худших сценариев будет размещение Вашингтоном своих ракет на территории Украины.