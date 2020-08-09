Лукашенко договорился с Путиным по задержанным боевикам

Александр Лукашенко и Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com

Главы стран планируют разобраться со сложившейся ситуацией

После того, как Александр Лукашенко отдал свой голос на президентских выборах в Белоруссии, он дал интервью журналистам, где заявил, что ему удалось договориться Путиным по поводу задержанных россиян в Минске.

Накануне выборов главы провели телефонный разговор. Путин позвонил Лукашенко, чтобы обсудить скандал, связанный с задержанием 33 "боевиков", которые, по версии белорусских спецслужб, приехали в страну для дестабилизации обстановки в Белоруссии.

Журналистам показали лишь начало разговора, где стороны выразили надежду, что решить ситуацию удастся мирным путем. Остальная часть переговоров прошла в закрытом режиме. Сразу после завершения звонка Путин созвал Совет безопасности страны – что на нем обсуждал глава неизвестно.

Лукашенко заявил, что ему удалось договориться с Владимиром Путиным разобраться с задержанными россиянами. Он отметил, что ему "все равно", кто спровоцировал эту ситуацию – Россия или "третья сторона". Власти страны планируют работать "по факту" случившегося, сообщает РИА "Новости".