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Лукашенко договорился с Путиным по задержанным боевикам

09 августа 2020, 12:00  •  89 • Политика
Александр Лукашенко и Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Главы стран планируют разобраться со сложившейся ситуацией
После того, как Александр Лукашенко отдал свой голос на президентских выборах в Белоруссии, он дал интервью журналистам, где заявил, что ему удалось договориться Путиным по поводу задержанных россиян в Минске.
Накануне выборов главы провели телефонный разговор. Путин позвонил Лукашенко, чтобы обсудить скандал, связанный с задержанием 33 "боевиков", которые, по версии белорусских спецслужб, приехали в страну для дестабилизации обстановки в Белоруссии.
Журналистам показали лишь начало разговора, где стороны выразили надежду, что решить ситуацию удастся мирным путем. Остальная часть переговоров прошла в закрытом режиме. Сразу после завершения звонка Путин созвал Совет безопасности страны – что на нем обсуждал глава неизвестно.
Лукашенко заявил, что ему удалось договориться с Владимиром Путиным разобраться с задержанными россиянами. Он отметил, что ему "все равно", кто спровоцировал эту ситуацию – Россия или "третья сторона". Власти страны планируют работать "по факту" случившегося, сообщает РИА "Новости".

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