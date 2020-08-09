|
Лукашенко договорился с Путиным по задержанным боевикам
09 августа 2020, 12:00 • 89 • Политика
Главы стран планируют разобраться со сложившейся ситуацией
После того, как Александр Лукашенко отдал свой голос на президентских выборах в Белоруссии, он дал интервью журналистам, где заявил, что ему удалось договориться Путиным по поводу задержанных россиян в Минске.
Накануне выборов главы провели телефонный разговор. Путин позвонил Лукашенко, чтобы обсудить скандал, связанный с задержанием 33 "боевиков", которые, по версии белорусских спецслужб, приехали в страну для дестабилизации обстановки в Белоруссии.
Журналистам показали лишь начало разговора, где стороны выразили надежду, что решить ситуацию удастся мирным путем. Остальная часть переговоров прошла в закрытом режиме. Сразу после завершения звонка Путин созвал Совет безопасности страны – что на нем обсуждал глава неизвестно.
Лукашенко заявил, что ему удалось договориться с Владимиром Путиным разобраться с задержанными россиянами. Он отметил, что ему "все равно", кто спровоцировал эту ситуацию – Россия или "третья сторона". Власти страны планируют работать "по факту" случившегося, сообщает РИА "Новости".
Подпишитесь на нас
Загрузка...
89
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
07 августа 2020, 12:20
|
05 августа 2020, 15:25
|
07 августа 2020, 20:35
|
03 августа 2020, 19:25
|
08 августа 2020, 16:45
|
07 августа 2020, 08:40
|
05 августа 2020, 03:30