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Лукашенко дискредитирует Россию – эксперт

19 февраля 2021, 13:15  •  120 • Политика
Александр Лукашенко. Фото: © 2021, Пресс-служба Президента Республики Беларусь/president.gov.by
Минск занял максимально выгодную позицию для себя и сложную для Москвы
Заявления руководства Белоруссии о том, что республика занимает взвешенную многовекторную позицию, по сути, означают, что Минск так и будет перебегать от России к Западу в поисках собственной выгоды. Такого мнения придерживается специалист по странам СНГ Андрей Суздальцев.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко использует Запад как рычаг давления на Россию. Стоит Москве в чем-то отказать или чего-то потребовать от Минска, белорусский лидер сразу жалуется Западу, что "имперская Россия давит". Поэтому Белоруссия и получает от РФ миллиарды.
"Лукашенко – оружие против России, которое Россия сама и оплачивает",
– подчеркнул Суздальцев. Он уверен, что никакой реальной российско-белорусской интеграции не будет, пока власть в соседней республике не поменяется.
"Лукашенко будет и дальше дискредитировать Москву и российское руководство",
– приводит "Украина.ру" слова политолога.
Ранее эксперт рассказал, как руководство Белоруссии вымогает у России деньги.

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