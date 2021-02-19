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Лукашенко дискредитирует Россию – эксперт
19 февраля 2021, 13:15 • 120 • Политика
Минск занял максимально выгодную позицию для себя и сложную для Москвы
Заявления руководства Белоруссии о том, что республика занимает взвешенную многовекторную позицию, по сути, означают, что Минск так и будет перебегать от России к Западу в поисках собственной выгоды. Такого мнения придерживается специалист по странам СНГ Андрей Суздальцев.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко использует Запад как рычаг давления на Россию. Стоит Москве в чем-то отказать или чего-то потребовать от Минска, белорусский лидер сразу жалуется Западу, что "имперская Россия давит". Поэтому Белоруссия и получает от РФ миллиарды.
"Лукашенко – оружие против России, которое Россия сама и оплачивает",
– подчеркнул Суздальцев. Он уверен, что никакой реальной российско-белорусской интеграции не будет, пока власть в соседней республике не поменяется.
"Лукашенко будет и дальше дискредитировать Москву и российское руководство",
– приводит "Украина.ру" слова политолога.
Ранее эксперт рассказал, как руководство Белоруссии вымогает у России деньги.
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