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Лукашенко действует по указке Путина – польское СМИ

11 декабря 2021, 15:40  •  95 • Политика
Владимир Путин и Александр Лукашенко. Фото: Kremlin Pool/www.globallookpress.com
Минск угрожает перекрыть транзит газа в Европу в интересах России
К такому выводу пришло издание Biznes Alert. В материале автор рассуждает о причине угроз перекрыть транзит голубого топлива в европейские страны, звучавших от главы Белоруссии Александра Лукашенко.
В статье говорится, что действовать президент республики мог по указке российского коллеги Владимира Путина. Мол, это Кремль дал сигнал Минску – такие действия на руку Москве.
Журналист добавил, что Лукашенко действительно может перекрыть транзит газа, ибо ему особо нечего терять – Белоруссия не получает большой прибыли от этого. Польза для РФ заключается в том, что это может стать причиной для ускорения ввода в эксплуатацию "Северного потока – 2". Кроме того, остановка транзита станет наказанием для Польши за ее выпады против России.
Ранее польская сторона обвинила французского лидера Эммануэля Макрона в чрезмерной мягкости по отношению к Москве. Полякам не нравится, что власти Франции предпочитают прямой диалог с главой РФ Владимиром Путиным и избегают жестких мер. Подробности – в нашем  материале.

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