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Лукашенко действительно сел в вертолёт и улетел. Но не туда, куда говорили

24 августа 2020, 11:25  •  62 • Политика
Президент Белоруссии Александр Лукашенко действительно сел в вертолёт и улетел. Но не туда, куда говорили. Но Дворец независимости он точно покинул.
Пресс-служба Александра Лукашенко опубликовала видео, на котором президент и его сын Николай находятся в вертолёте. У обоих бронежилеты и автоматы.
Лукашенко действительно сел в вертолёт и улетел, покинув Дворец независимости. Но он вовсе не бежал, как утверждают оппозиционные Telegram-каналы. Глава государства осмотрел площадь возле своей резиденции и прилегающие к ней улицы. Такой способ глава государства выбрал, чтобы лично оценить масштабы уличных протестов.
Ранее сообщалось, что Лукашенко якобы бежал. До этого на вертолёте он не улетал из Дворца независимости, а прилетал туда. Российский политолог Армен Гаспарян в эфире "Соловьёв Live" поделился мнением о том, что президент хотел продемонстрировать своими действиями.
По мнению эксперта, Лукашенко этим своим выходом из вертолёта, даже если бы у него не было оружия, показал, что он не Янукович.
"Показал, что он человек с характером, человек с хребтом. Если угодно, политик старой школы. Теперь это уже натура уходящая, потому что мы видели те дивертисменты, которые творили очень многие на постсоветском пространстве", - произнёс политолог.
В Белоруссии есть власть и она серьёзная, показал Лукашенко. И он как президент готов к любому развитию событий. Гаспарян не удержался от иронии, когда говорил о мирных белорусских протестах, в которых "нет и не может быть ни капли примеси". Он отметил, что верит в это охотно, особенно когда видит в первых рядах митингующих экс-президента Литвы Далю Грибаускайте. Она является дочерью сотрудника народного комиссариата внутренних дел, членом КПСС с 1983 года, ставшей записной демократкой.
"Это такая яркая картинка для СМИ. Ну что ж, Александр Григорьевич Лукашенко с этой точки зрения вызов принял", - подчеркнул политолог.

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