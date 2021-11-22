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Лукашенко дал совет британскому СМИ по итогам выборов: "С арифметикой разберитесь"

22 ноября 2021, 19:00  •  128 • Политика
Президент Белоруссии Александр Лукашенко уличил в манипулировании цифрами журналиста британского Би-би-си после вопроса о выборах президента в 2020 году.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью Би-би-си прокомментировал ситуацию с выборами главы государства в 2020 году и массовыми беспорядками после них.
Журналист британского СМИ спросил у Лукашенко, верит ли он в то, что набрал 80% голосов избирателей на выборах, а также о причинах массовых акций протеста в стране после объявления итогов. По словам британского корреспондента, на улицах 10 миллионной Белоруссии после выборов в августе 2020 года было до 200 тысяч граждан.
Вы назвали цифру 80%. Это не я цифру назвал, а законная Центральная избирательная комиссия. Это факт, законный факт. Вы говорите, "толпы вышли" и прочее. Стив, 25 лет толпами ходят по Минску после выборов ваши сторонники в Беларуси
- заявил белорусский президент.
Лукашенко напомнил, что в республике в 1990-е на акциях протеста участники беспорядков "машины переворачивали гаишные... приходили с фашистскими знаменами", в центре Минска разбивали палаточный лагерь.
Только в этом году это было более подготовлено с вашей стороны вами: фондами немецкими, английскими, американскими фондами. Деньги вбросили, людей здесь на фоне пандемии подготовили... Поэтому не толпы ходили здесь, а максимум, когда собрали со всей страны, на пике было 46 тысяч 700 или 600 человек здесь, в Минске", - подчеркнул Лукашенко.
По словам лидера Белоруссии, даже если на улицах протестовало 200 тысяч граждан - "это всего лишь чуть более 2% от всех жителей Беларуси", передает БелТА. Лукашенко подчеркнул, что на последних выборах за него не проголосовало "по-моему, 650 или 670 тысяч. Но это всего лишь 13% или 15%. Вот отсюда и 80%".
Поэтому вы немножко с арифметикой разберитесь... Сколько у нас людей приходило на митинги и до сих пор ездят с государственными флагами. И люди все больше и больше прозревают
- отметил глава Белоруссии.
Лукашенко также подчеркнул, что спустя год после выборов президента его поддерживает "уже не 80%. Сегодня их 87%, а может, и 90%".

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