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Лукашенко дал сенсационное обещание оппозиции
20 октября 2020, 17:35 • 193 • Политика
Глава Республики принял решение о дальнейшей карьере
Президент Белоруссии Александр Лукашенко находится во главе государства последний срок. Больше он баллотироваться не будет. Такое обещание он дал на встрече с оппозиционерами, находящимися в СИЗО.
Эту сенсационную новость рассказал изданию Tut.by присутствовавший на встрече с президентом Юрий Воскресенский, бывший координатор сбора подписей за претендента на пост главы Белоруссии Виктора Бабарико.
По словам Воскресенского, у Лукашенко с оппозиционерами состоялась конструктивная дискуссия, в ходе которой он сообщил, что "наелся президентства" и больше не намерен участвовать в выборах.
"Даю вам слово, ребята", – сказал Лукашенко.
Воскресенский уверен, что президент сдержит слово: "Я ему верю, все-таки у меня диплом антикризисного управляющего, и я чувствую такие моменты".
Сейчас в Белоруссии идет работа над поправками в Конституцию. По данным Воскресенского, одним из пунктов обновленного главного закона Республики будет ограничение до двух президентских сроков для одного кандидата.
Встреча Лукашенко с заключенными в СИЗО оппозиционерами состоялась в начале октября 2020 года. После этого несколько человек, в том числе Воскресенский, были отпущены под домашний арест.
Выборы президента Белоруссии прошли 9 августа. Победил Лукашенко. Часть оппозиционно настроенных политиков не признали результаты голосования и уехали за границу. На днях находящаяся в Литве Светлана Тихановская объявила Лукашенко ультиматум: он должен до 25 октября уйти в отставку или экономика Белоруссии будет парализована всеобщей забастовкой.
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