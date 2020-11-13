Лукашенко дал новую оценку эпидемии коронавируса

Александр Лукашенко. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com

Главная опасность COVID-19 - политическая, считает лидер Белоруссии

Мировые державы под прикрытием пандемии коронавируса устроили борьбу за власть, в том числе на постсоветском пространстве. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в пятницу, 13 ноября, на встрече с иностранными журналистами в Минске.

"Коронавирус – лишь повод, ширма, под которой глобальные игроки пытаются переделить мир на свой манер. Понятно, что у них есть планы и на постсоветском пространстве, в том числе и на Белоруссию",

– отметил Лукашенко. По его словам, он организовал пресс-конференцию, чтобы "достучаться до тех, кто по разным причинам до конца не понял сути текущего момента", передает "БелТА". В Дворец Независимости приглашены представители ведущих телеканалов Белоруссии, России, Украины, Казахстана и Молдавии.

В первую волну эпидемии коронавируса Белоруссия оставалась одной из немногих стран мира, которая не закрывала границы и не вводила жесткий карантин. Как отметил Лукашенко ранее, этот "удачный опыт" теперь "у всех на устах". Поэтому сейчас Минск готов оказывать помощь другим странам, в том числе России и Польше, в борьбе с коронавирусом. При этом Лукашенко предостерег белорусских медиков от попыток "сбежать" работать за границу.