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Лукашенко дал новую оценку эпидемии коронавируса
13 ноября 2020, 14:40 • 70 • Политика
Главная опасность COVID-19 - политическая, считает лидер Белоруссии
Мировые державы под прикрытием пандемии коронавируса устроили борьбу за власть, в том числе на постсоветском пространстве. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в пятницу, 13 ноября, на встрече с иностранными журналистами в Минске.
"Коронавирус – лишь повод, ширма, под которой глобальные игроки пытаются переделить мир на свой манер. Понятно, что у них есть планы и на постсоветском пространстве, в том числе и на Белоруссию",
– отметил Лукашенко. По его словам, он организовал пресс-конференцию, чтобы "достучаться до тех, кто по разным причинам до конца не понял сути текущего момента", передает "БелТА". В Дворец Независимости приглашены представители ведущих телеканалов Белоруссии, России, Украины, Казахстана и Молдавии.
В первую волну эпидемии коронавируса Белоруссия оставалась одной из немногих стран мира, которая не закрывала границы и не вводила жесткий карантин. Как отметил Лукашенко ранее, этот "удачный опыт" теперь "у всех на устах". Поэтому сейчас Минск готов оказывать помощь другим странам, в том числе России и Польше, в борьбе с коронавирусом. При этом Лукашенко предостерег белорусских медиков от попыток "сбежать" работать за границу.
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