Лукашенко дал интимный совет мужчинам

Александр Лукашенко. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com

Президент Белоруссии призвал женатых "потерпеть" и не целоваться с чужими дамами из-за коронавируса

Президент Белоруссии Александр Лукашенко дал новые рекомендации гражданам в связи с распространением в стране коронавируса. Он призвал соотечественников "тереться в семье" и не целоваться с чужими женщинами.

Свою речь, сразу же ставшую популярной, Лукашенко произнес во время посещения испытательного полигона Объединенного института машиностроения.

Рассуждая о коронавирусе в стране и признал, что ы целом белорусы ведут себя отвественно и соблюдают положенную дистанцию. Но находятся и такие, что жаждут новых ощущений. На них и обрушился гневом президент.

Если ты уже целовался с кем-то, то целуйся дальше. Не лезь там, если ты мужик, к другой женщине и так далее. Ну потерпи месяц. Если ты где-то терся там в семье, останься в семье.

После надеется, что вспышка коронавируса в стране закончится уже через месяц. Комментируя принятые меры в стране он не стал исключать, что , что-то было сделано неправильно – все это покажет время.

В Белоруссии не вводили карантина: по-прежнему работают школы, магазины, все гуляют.